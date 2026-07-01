Серебристые облака — самые высокие облака в атмосфере Земли. Они висят примерно в 80 километрах над землёй: это в несколько раз выше пассажирских самолётов, почти у границы атмосферы и космоса. Поэтому их видно не днём, а после захода солнца: внизу уже темнеет, а высокие облака всё ещё подсвечены солнечными лучами из-за горизонта.

Они состоят из мельчайших кристалликов льда. Для их появления нужны очень холодные условия на большой высоте и частицы пыли, на которых может намерзать лёд. Поэтому серебристые облака выглядят такими тонкими, волнистыми и почти светящимися.

Лучше всего их искать низко над северной частью горизонта примерно через час-два после заката. Обычные облака в это время темнеют, а серебристые, наоборот, остаются светлыми на фоне синего ночного неба.