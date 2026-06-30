Подробности и билеты



В комедии «Папа в паутине» ставка сделана на быстрый темп, ансамблевую игру и узнаваемую британскую фарсовую интригу с путаницей, двойной жизнью и постоянными комическими разоблачениями.



«Неутомимый Джон Смит уже 20 лет виртуозно жонглирует двумя семьями, живя четко по графику. Но эпоха гаджетов не щадит никого — и тайное становится явным! Повзрослевшие дети Джона из разных семей случайно знакомятся в сети и назначают свидание… в доме одной из его жен! Катастрофа близка, и благополучие Джона снова висит на волоске…»



В составе спектакля — популярные артисты Московского театра комедии и кинопроектов.



Виктор Логинов — это Гена Букин из сериала «Счастливы вместе», один из самых запоминающихся комедийных персонажей российского телевидения 2000-х, актер театра и кино, телеведущий и артист с большим опытом. Логинов вел развлекательные программы на ТНТ, НТВ, «России-1» и «Мире», играл в театральных постановках, а также снимался в сериалах «Букины», «И снова здравствуйте!», «Беспринципные» и других проектах.



Павел Савинков — знакомый телезрителю как Толик Полено из сериала «Счастливы вместе», а также актер кинопроектов «Мамочки», «Улица», «Медиатор» и других.



Анна Димова — актриса, узнаваемая по роли Амуры Буйо в сериале «Не родись красивой» и учительницы литературы Людмилы Михайловны в кинопроекте «Папины дочки».



Спектакль покажут 8 ноября (это воскресенье) в 19:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).



Продолжительность — 1,5 часа, возрастная маркировка — 18+.



Билеты: https://dkmiet.ru/papa.



Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.