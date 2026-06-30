У отделов горячей выпечки и готовой еды сделали зону кафе с микроволновкой, посадочными местами, розетками и USB-разъёмами. Там можно купить чай, кофе или какао и оплатить любые товары — удобно, если у основных касс очередь.

Американо, зелёный и чёрный чай стоят 50 рублей. По 80 рублей стоят американо гранде, двойной эспрессо, зелёный чай с жасмином, чёрный чай с бергамотом и фруктовый чайный напиток. Большой капучино, латте, флэт уайт, кофе с молоком и какао стоят 100 рублей.

Подработка для подростков

В «Пятёрочку» требуются продавцы-кассиры и сотрудники торгового зала. Есть варианты подработки на неполные смены — для мам в декрете и подростков с 16 лет.

Для подростков это может быть вариантом летней работы рядом с домом. По вопросам трудоустройства можно обратиться на горячую линию сети или прийти в магазин и уточнить условия на месте.