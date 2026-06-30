В новом здании напротив 14-го микрорайона открылась «Пятёрочка» 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Здание на улице Александровка, 4с1, которое пустовало больше года после постройки, наконец начали использовать: часть помещений заняла «Пятёрочка». Супермаркет находится рядом с остановкой «Корпус 1428» и клубом «Территория фитнеса», работает ежедневно с 8:00 до 23:00.

В соседней части здания позже откроется аптека «Планета здоровья», рассказал корреспонденту «Зеленоград.ру» собственник помещения. Также предусмотрено место для третьего арендатора, но что там будет, пока неизвестно.

Что внутри магазина

Ассортимент стандартный для супермаркета: мясо, рыба, молочная продукция, сладости, овощи, фрукты, готовая еда, горячая выпечка и другие товары повседневного спроса.

В новой «Пятёрочке» работают три кассы самообслуживания и две обычные. Рядом с ними есть постамат 5Post: через него можно получать и отправлять заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов, которые работают с этим сервисом.

У отделов горячей выпечки и готовой еды сделали зону кафе с микроволновкой, посадочными местами, розетками и USB-разъёмами. Там можно купить чай, кофе или какао и оплатить любые товары — удобно, если у основных касс очередь.

Американо, зелёный и чёрный чай стоят 50 рублей. По 80 рублей стоят американо гранде, двойной эспрессо, зелёный чай с жасмином, чёрный чай с бергамотом и фруктовый чайный напиток. Большой капучино, латте, флэт уайт, кофе с молоком и какао стоят 100 рублей.

Подработка для подростков

В «Пятёрочку» требуются продавцы-кассиры и сотрудники торгового зала. Есть варианты подработки на неполные смены — для мам в декрете и подростков с 16 лет.

Для подростков это может быть вариантом летней работы рядом с домом. По вопросам трудоустройства можно обратиться на горячую линию сети или прийти в магазин и уточнить условия на месте.

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Метки:
магазин пятерочка
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