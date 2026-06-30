1 июля (среда)



12:00-14:00



— Командная игра в аэрохоккей

— Турнир на баскет-столе

— Игра на силомере «Измерь свои возможности»

— Мастер-класс по Смурф-гольфу



14:00-16:00



— Турнир по панна-футболу

— Соревнования по броскам в хоккейные ворота

— Мастер-класс по настольному теннису

— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках



16:00-17:00



— Командная игра в аэрохоккей

— Турнир на баскет-столе

— Игра на силомере «Измерь свои возможности»

— Мастер-класс по Смурф-гольфу



17:00-19:00



— Мастер-класс «Веселая лисичка»

— Квест «По следам древних цивилизаций»

— Турнир по аэрохоккею

— Мастер-класс на баскет-столе

— Соревнования на силомере

— Соревнования по Смурф-гольфу

— Мастер-класс по панна-футболу

— Командная игра по броскам в хоккейные ворота

— Турнир по настольному теннису

— Соревнования на электронных машинках



19:00-20:00



— Эстафеты «Гонка чемпионов»

— Командная игра в панна-футбол

— Турнир по броскам в хоккейные ворота

— Соревнования по настольному теннису

— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках



Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.



Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.



#досуг #3_6лет #7_10лет #11_14лет #15_17лет #бесплатно



Фотография из группы ОКЦ Зеленограда ВКонтакте