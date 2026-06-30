Бесплатные активности — часть сезонного фестиваля «Лето в Москве».
На площадке весь день работают сотрудники в заметных красных футболках с логотипом фестиваля — к ним можно обратиться, чтобы найти занятие по возрасту и интересам.
30 июня (вторник)
17:00-19:00
— Интерактивная программа «На абордаж!»
— Турнир по панна-футболу
— Соревнования по броскам в хоккейные ворота
— Мастер-класс по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках
— Мастер-класс по аэрохоккею
— Соревнования на баскет-столе
— Мастер-класс на силомере
— Командная игра по смурф-гольфу
19:00-20:00
— Командная игра в панна-футбол
— Турнир по броскам в хоккейные ворота
— Соревнования по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках
1 июля (среда)
12:00-14:00
— Командная игра в аэрохоккей
— Турнир на баскет-столе
— Игра на силомере «Измерь свои возможности»
— Мастер-класс по Смурф-гольфу
14:00-16:00
— Турнир по панна-футболу
— Соревнования по броскам в хоккейные ворота
— Мастер-класс по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках
16:00-17:00
— Командная игра в аэрохоккей
— Турнир на баскет-столе
— Игра на силомере «Измерь свои возможности»
— Мастер-класс по Смурф-гольфу
17:00-19:00
— Мастер-класс «Веселая лисичка»
— Квест «По следам древних цивилизаций»
— Турнир по аэрохоккею
— Мастер-класс на баскет-столе
— Соревнования на силомере
— Соревнования по Смурф-гольфу
— Мастер-класс по панна-футболу
— Командная игра по броскам в хоккейные ворота
— Турнир по настольному теннису
— Соревнования на электронных машинках
19:00-20:00
— Эстафеты «Гонка чемпионов»
— Командная игра в панна-футбол
— Турнир по броскам в хоккейные ворота
— Соревнования по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.
Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.
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Фотография из группы ОКЦ Зеленограда ВКонтакте