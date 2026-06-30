Досуг для детей и подростков ежедневно организуют на площади Юности — дайджест мероприятий на вечер 30 июня, а также 1 июля 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Бесплатные активности — часть сезонного фестиваля «Лето в Москве».

На площадке весь день работают сотрудники в заметных красных футболках с логотипом фестиваля — к ним можно обратиться, чтобы найти занятие по возрасту и интересам.

30 июня (вторник)

17:00-19:00
— Интерактивная программа «На абордаж!»
— Турнир по панна-футболу
— Соревнования по броскам в хоккейные ворота
— Мастер-класс по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках
— Мастер-класс по аэрохоккею
— Соревнования на баскет-столе
— Мастер-класс на силомере
— Командная игра по смурф-гольфу

19:00-20:00
— Командная игра в панна-футбол
— Турнир по броскам в хоккейные ворота
— Соревнования по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках

1 июля (среда)

12:00-14:00

— Командная игра в аэрохоккей
— Турнир на баскет-столе
— Игра на силомере «Измерь свои возможности»
— Мастер-класс по Смурф-гольфу

14:00-16:00

— Турнир по панна-футболу
— Соревнования по броскам в хоккейные ворота
— Мастер-класс по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках

16:00-17:00

— Командная игра в аэрохоккей
— Турнир на баскет-столе
— Игра на силомере «Измерь свои возможности»
— Мастер-класс по Смурф-гольфу

17:00-19:00

— Мастер-класс «Веселая лисичка»
— Квест «По следам древних цивилизаций»
— Турнир по аэрохоккею
— Мастер-класс на баскет-столе
— Соревнования на силомере
— Соревнования по Смурф-гольфу
— Мастер-класс по панна-футболу
— Командная игра по броскам в хоккейные ворота
— Турнир по настольному теннису
— Соревнования на электронных машинках

19:00-20:00

— Эстафеты «Гонка чемпионов»
— Командная игра в панна-футбол
— Турнир по броскам в хоккейные ворота
— Соревнования по настольному теннису
— «Безопасная дорога» — мастер-класс на электронных машинках

Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятия, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: vk.com/okc_zelao. Рекомендуем проверять до посещения, есть ли переносы или сокращения программы.

Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.

#досуг #3_6лет #7_10лет #11_14лет #15_17лет #бесплатно

Фотография из группы ОКЦ Зеленограда ВКонтакте

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Метки:
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Досуг для детей и подростков ежедневно организуют на площади Юности — дайджест мероприятий на вечер 30 июня, а также 1 июля Новости
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