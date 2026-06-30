Халькогенидные материалы — это соединения, которые могут менять своё состояние, а вместе с ним электрические и оптические свойства. Проще говоря, такой материал может работать как переключатель или элемент памяти: его состояние можно изменить импульсом, а затем использовать это изменение в устройстве.



МИЭТ связывает это направление с энергонезависимой памятью, солнечными элементами, интегральной фотоникой и нейроморфными вычислительными системами (которые имитируют отдельные принципы работы нервной системы).



Но это не только российско-китайская тема — в Европе, США и Японии похожие материалы тоже активно изучают.



Для Зеленограда тема не случайная: в МИЭТе с 2022 года работает научно-образовательный центр «Интегральная фотоника», в Зеленоградском нанотехнологическом центре есть совместная с МИЭТом лаборатория интегральной фотоники, а на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» работает Московский центр фотоники — производство фотонных интегральных схем. Его открыли в декабре 2025 года; с июня производство должно выйти на выпуск до 500 тысяч изделий в год.