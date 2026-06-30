Основные работы сейчас идут между Георгиевским и Панфиловским проспектами — на пешеходных дорожках, тротуарах и во дворах 16-го и 20-го микрорайонов. Сегодня утром была перекрыта одна полоса — из грузовиков выгружали новые бордюры.
Кроме замены бордюров, сейчас рабочие прокладывают кабели для освещения и готовят места для новых опор.
Сначала бордюры заменят вдоль 16-го и 20-го микрорайонов, после этого подрядчик перейдёт к 15-му и 18-му микрорайонам. По словам руководителя проекта, этот этап ориентировочно начнётся с 15 июля. Параллельно в 16-м и 20-м микрорайонах будут укладывать новый асфальт. К ремонту проезжей части перейдут позже.
Строительные материалы частично хранятся на парковках у жилых домов. Например, у корпуса 1643 некоторые места сейчас заняты поддонами с бордюрами. В том числе, места для инвалидов.
Основной строительный городок находится у завода «Маренго», рядом с Алабушевским путепроводом. Там расположены офис и штаб строителей. Сейчас на объекте работает около 60 человек.
Что изменится
Запланировано масштабное благоустройство. Большинство остановок перенесут, расширятся тротуары и пешеходные дорожки. Газоны будут переделываться, — рассказал руководитель проекта корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.
Проект также предусматривает обновление покрытий, работы с колодцами и дождеприёмными решётками — люки и водоотвод тоже приведут в порядок.
Срок окончания работ на информационном стенде не указан. По словам руководителя проекта, работы должны завершить 30 сентября.
Заказчик работ — АНО «АвтоДорСтройТрест», генеральный подрядчик — ООО «Инждорстрой-М».
Редакция «Зеленоград.ру» запросит подробный проект благоустройства, чтобы выяснить, где именно перенесут остановки, какие тротуары расширят и как изменятся подходы к домам.