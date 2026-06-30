Основной строительный городок находится у завода «Маренго», рядом с Алабушевским путепроводом. Там расположены офис и штаб строителей. Сейчас на объекте работает около 60 человек.

Что изменится

Запланировано масштабное благоустройство. Большинство остановок перенесут, расширятся тротуары и пешеходные дорожки. Газоны будут переделываться, — рассказал руководитель проекта корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.

Проект также предусматривает обновление покрытий, работы с колодцами и дождеприёмными решётками — люки и водоотвод тоже приведут в порядок.

Срок окончания работ на информационном стенде не указан. По словам руководителя проекта, работы должны завершить 30 сентября.

Заказчик работ — АНО «АвтоДорСтройТрест», генеральный подрядчик — ООО «Инждорстрой-М».

Редакция «Зеленоград.ру» запросит подробный проект благоустройства, чтобы выяснить, где именно перенесут остановки, какие тротуары расширят и как изменятся подходы к домам.