Началось благоустройство улицы Каменка: здесь расширят тротуары и перенесут остановки 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Основные работы сейчас идут между Георгиевским и Панфиловским проспектами — на пешеходных дорожках, тротуарах и во дворах 16-го и 20-го микрорайонов. Сегодня утром была перекрыта одна полоса — из грузовиков выгружали новые бордюры.

Кроме замены бордюров, сейчас рабочие прокладывают кабели для освещения и готовят места для новых опор.

Сначала бордюры заменят вдоль 16-го и 20-го микрорайонов, после этого подрядчик перейдёт к 15-му и 18-му микрорайонам. По словам руководителя проекта, этот этап ориентировочно начнётся с 15 июля. Параллельно в 16-м и 20-м микрорайонах будут укладывать новый асфальт. К ремонту проезжей части перейдут позже.

Строительные материалы частично хранятся на парковках у жилых домов. Например, у корпуса 1643 некоторые места сейчас заняты поддонами с бордюрами. В том числе, места для инвалидов.

Основной строительный городок находится у завода «Маренго», рядом с Алабушевским путепроводом. Там расположены офис и штаб строителей. Сейчас на объекте работает около 60 человек.

Что изменится

Запланировано масштабное благоустройство. Большинство остановок перенесут, расширятся тротуары и пешеходные дорожки. Газоны будут переделываться, — рассказал руководитель проекта корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.

Проект также предусматривает обновление покрытий, работы с колодцами и дождеприёмными решётками — люки и водоотвод тоже приведут в порядок.

Срок окончания работ на информационном стенде не указан. По словам руководителя проекта, работы должны завершить 30 сентября.

Заказчик работ — АНО «АвтоДорСтройТрест», генеральный подрядчик — ООО «Инждорстрой-М».

Редакция «Зеленоград.ру» запросит подробный проект благоустройства, чтобы выяснить, где именно перенесут остановки, какие тротуары расширят и как изменятся подходы к домам.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, улица каменка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Досуг для детей и подростков ежедневно организуют на площади Юности — дайджест мероприятий на вечер 30 июня, а также 1 июля Новости
Началось благоустройство улицы Каменка: здесь расширят тротуары и перенесут остановки Новости
Июль в EsteMedika: пакет премиального ухода за кожей Реклама
Барабанный концерт с мастер-классом — 2 июля у Школьного озера выступит перкуссионист, который сотрудничал с группами «Сплин» и «Маркшейдер Кунст», певицей Пелагеей и артистом Евгением Гришковцом Новости
Бесплатно освоить зумбу и латину можно на этой неделе — один из уроков проведет тренер и судья Московской федерации танцевального спорта Новости
Сбросить вес или нарастить мышцы? Успейте попасть в число 10 участников акции! Реклама
Чем занять детей на каникулах? Проект «Культлето» проводит запись на бесплатные интенсивы в июле. Места быстро разбирают, но пока они есть Новости
Шестимесячный ребенок погиб после падения беспилотника на дом в Подмосковье Новости
Школа философии приглашает на лекции — Афиша мероприятий на Июль Реклама
Дома культуры Андреевки и Менделеево объединят Новости
Молодой лось вышел к домам в 5-м микрорайоне — в начале лета такие встречи бывают чаще Новости
Новые кружки для детей и родителей в ДДТ «Ритм» Реклама
На месте «Зельгроса» на Георгиевском проспекте откроют торговую галерею с общепитом Новости
Запасов топлива в Подмосковье достаточно, заявили власти Новости
Цены на кухни и шкафы без наценок посредников Реклама
Спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским покажут 17 октября в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
Кофейня Ruma’s открылась во «Флейте» Новости
Большие роллы, авторская пицца и блюда азиатской кухни Реклама
Семейный досуг у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Алисе в Стране чудес», в воскресенье — Ромашковому празднику Новости
Кувшинки зацвели на Никольском пруду — на воде видна только верхушка большого подводного растения Новости
В ТинсХолл обучение с удовольствием для подростков 14+ Реклама
Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля Новости
После смертельного отравления на дне рождения в Бакеево следствие вышло на всю цепочку: наркодилеры, курьер и заказчик Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
Мёртвую рыбу заметили в Большом городском пруду. Мы проверяем сообщения горожан Новости
Ночные работы у детсадов: жители предполагают, что там оборудуют укрытия Новости
Не пропустите лето — летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются в ОЭЗ «Технополис Москва». Набор на июль и август Реклама
Летний маркет изделий ручной работы «Встреча» — 4 июля на веранде гастрономического центра «Станция» Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру