Специальный гость — известный перкуссионист Сергей Небольсин. В его творческой биографии — участие в группах «НТО Рецепт» и «Маркшейдер Кунст», запись альбома с группой «Сплин», а также работа над треками для певицы Пелагеи.



Начало в 18:00, продолжительность — 1 час.



Концерт пройдет на открытой сцене. По прогнозу, в четверг вечером — жаркая (температура до +26) и сухая погода.



Возрастное ограничение — 6+.

Вход свободный.



О Сергее Небольсине



Зеленоградский музыкант несколько лет выступал с группой «Маркшейдер Кунст» из Петербурга, проходил обучение у барабанщиков из команды Леонида Агутина и группы «Ленинград». Как перкуссионист работал в мюзикле «Метро» в Театре оперетты, а также в постановках «Нотр Дам», «Чикаго» и других.