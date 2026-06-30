В четверг вечером на сцене Озеропарка сыграет барабанная школа «Дедов Драмс», сделав в программе акцент на перкуссию. Гости не только услышат живое исполнение, но и смогут попробовать себя в роли музыкантов.
Специальный гость — известный перкуссионист Сергей Небольсин. В его творческой биографии — участие в группах «НТО Рецепт» и «Маркшейдер Кунст», запись альбома с группой «Сплин», а также работа над треками для певицы Пелагеи.
Начало в 18:00, продолжительность — 1 час.
Концерт пройдет на открытой сцене. По прогнозу, в четверг вечером — жаркая (температура до +26) и сухая погода.
Возрастное ограничение — 6+.
Вход свободный.
О Сергее Небольсине
Зеленоградский музыкант несколько лет выступал с группой «Маркшейдер Кунст» из Петербурга, проходил обучение у барабанщиков из команды Леонида Агутина и группы «Ленинград». Как перкуссионист работал в мюзикле «Метро» в Театре оперетты, а также в постановках «Нотр Дам», «Чикаго» и других.
Несколько лет ездил с гастрольными турами, записывал пластинки с новосибирской певицей Пелагеей. Записал альбом Alta Vista с рок-группой «Сплин» и работал в команде спектакля «Осада» по пьесе Евгения Гришковца в МХАТе.
Интервью, которое Сергей Небольсин дал журналисту «Зеленоград.ру», можно почитать здесь: https://www.zelenograd.ru/news/4675/.
О проекте «Музыкальные четверги»
Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00. В случае дождей концерты переносят с открытой сцены в крытый белый шатер.
Рекомендуем ориентироваться на актуальную погоду и отслеживать изменения в день концерта в группе «Культура Зеленограда» ВКонтакте: https://vk.com/zelkultura.
Мероприятие запланировано в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.