Бесплатно освоить зумбу и латину можно на этой неделе — один из уроков проведет тренер и судья Московской федерации танцевального спорта 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Мастер-классы пройдут на открытом воздухе: 3 июля у Школьного озера (нужно записаться), 5 июля — на летней веранде КЦ «Зеленоград» (вход свободный).

Зумба — Озеропарк, 3 июля (пятница)

Танцуют по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00.
Возрастное ограничение — 18+.

Зумба — фитнес-программа, сочетающая элементы аэробики и латиноамериканских танцев (сальса, меренге, реггетон, бачата).

Простые танцевальные шаги подходят для любого уровня подготовки. Занятия тонизируют мышцы, укрепляют сердце, дарят заряд энергии и позитива. Чередование быстрых и медленных ритмов дает эффективную кардионагрузку.

Занятия на улице дают дополнительные плюсы: свежий воздух, атмосфера летнего парка, большое пространство для движений.

Приглашаются все желающие, специальной подготовки не требуется.

Запись по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/682207257/
Регистрация ведется на 3, 6, 10 и 13 июля.

Вопросы можно задать по телефону: 8-495-161-00-05.

Занятия пройдут в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Латина и йога — КЦ «Зеленоград», 5 июля (воскресенье)

12:00 — 13:00 Латина (основы свинга, самбы и мамбо)

Занятие проведет Игорь Могилко — инструктор, официальный тренер и судья Московской федерации танцевального спорта, победитель конкурса «Учитель года» в номинации дополнительного образования.

13:00 — 13:30 Йога — практика асан стоя (коврики не нужны)

Занятие проведет выпускница международной школы по направлению «Инструктор йоги».
Вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.

Мероприятия пройдут на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71.

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Метки:
танцы, афиша, йога
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