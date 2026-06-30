Простые танцевальные шаги подходят для любого уровня подготовки. Занятия тонизируют мышцы, укрепляют сердце, дарят заряд энергии и позитива. Чередование быстрых и медленных ритмов дает эффективную кардионагрузку.



Занятия на улице дают дополнительные плюсы: свежий воздух, атмосфера летнего парка, большое пространство для движений.



Приглашаются все желающие, специальной подготовки не требуется.



Запись по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/682207257/

Регистрация ведется на 3, 6, 10 и 13 июля.



Вопросы можно задать по телефону: 8-495-161-00-05.



Занятия пройдут в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

Латина и йога — КЦ «Зеленоград», 5 июля (воскресенье)



12:00 — 13:00 Латина (основы свинга, самбы и мамбо)



Занятие проведет Игорь Могилко — инструктор, официальный тренер и судья Московской федерации танцевального спорта, победитель конкурса «Учитель года» в номинации дополнительного образования.



13:00 — 13:30 Йога — практика асан стоя (коврики не нужны)