Мастер-классы пройдут на открытом воздухе: 3 июля у Школьного озера (нужно записаться), 5 июля — на летней веранде КЦ «Зеленоград» (вход свободный).
Зумба — Озеропарк, 3 июля (пятница)
Танцуют по понедельникам и пятницам с 19:00 до 20:00.
Возрастное ограничение — 18+.
Зумба — фитнес-программа, сочетающая элементы аэробики и латиноамериканских танцев (сальса, меренге, реггетон, бачата).
Простые танцевальные шаги подходят для любого уровня подготовки. Занятия тонизируют мышцы, укрепляют сердце, дарят заряд энергии и позитива. Чередование быстрых и медленных ритмов дает эффективную кардионагрузку.
Занятия на улице дают дополнительные плюсы: свежий воздух, атмосфера летнего парка, большое пространство для движений.
Приглашаются все желающие, специальной подготовки не требуется.
Запись по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/682207257/
Регистрация ведется на 3, 6, 10 и 13 июля.
Вопросы можно задать по телефону: 8-495-161-00-05.
Занятия пройдут в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Латина и йога — КЦ «Зеленоград», 5 июля (воскресенье)
12:00 — 13:00 Латина (основы свинга, самбы и мамбо)
Занятие проведет Игорь Могилко — инструктор, официальный тренер и судья Московской федерации танцевального спорта, победитель конкурса «Учитель года» в номинации дополнительного образования.
13:00 — 13:30 Йога — практика асан стоя (коврики не нужны)
Занятие проведет выпускница международной школы по направлению «Инструктор йоги».
Вход свободный. Возрастное ограничение — 12+.
Мероприятия пройдут на летней веранде Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).
Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71.