Спасатели достали всех четверых. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им помощь.

Всего за ночь было сбито 60 беспилотников, летевших на Москву. В этот раз атака шла далеко от Зеленограда.

В Дубне обломками повреждено административное здание, пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, там, по предварительным данным, никто не пострадал. Обломки также нашли в Раменском округе и Коломне. На местах работают экстренные службы.

Это уже седьмой день подряд, когда московский регион подвергается атакам беспилотников: за последнюю неделю не было ни одного дня без налётов.

Украина предлагала прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон. Президент Путин не сказал прямо, принял он это предложение или отказался, но отметил, что российские ответные удары по Украине «гораздо более мощные, чувствительные», «разрушительные» и «приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима».