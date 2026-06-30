Шестимесячный ребенок погиб после падения беспилотника на дом в Подмосковье 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На юго-востоке Московской области, в Егорьевске, ночью беспилотник упал на частный дом, после этого начался пожар. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей.

Спасатели достали всех четверых. Шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им помощь.

Всего за ночь было сбито 60 беспилотников, летевших на Москву. В этот раз атака шла далеко от Зеленограда.

В Дубне обломками повреждено административное здание, пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, там, по предварительным данным, никто не пострадал. Обломки также нашли в Раменском округе и Коломне. На местах работают экстренные службы.

Это уже седьмой день подряд, когда московский регион подвергается атакам беспилотников: за последнюю неделю не было ни одного дня без налётов.

Украина предлагала прекратить удары вглубь территорий с обеих сторон. Президент Путин не сказал прямо, принял он это предложение или отказался, но отметил, что российские ответные удары по Украине «гораздо более мощные, чувствительные», «разрушительные» и «приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: конфликт* с украиной (сво), дроны, беспилотники, бпла
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Дома культуры Андреевки и Менделеево объединят Новости
Молодой лось вышел к домам в 5-м микрорайоне — в начале лета такие встречи бывают чаще Новости
Новые кружки для детей и родителей в ДДТ «Ритм» Реклама
На месте «Зельгроса» на Георгиевском проспекте откроют торговую галерею с общепитом Новости
Запасов топлива в Подмосковье достаточно, заявили власти Новости
Цены на кухни и шкафы без наценок посредников Реклама
Спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским покажут 17 октября в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
Кофейня Ruma’s открылась во «Флейте» Новости
Большие роллы, авторская пицца и блюда азиатской кухни Реклама
Семейный досуг у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Алисе в Стране чудес», в воскресенье — Ромашковому празднику Новости
Кувшинки зацвели на Никольском пруду — на воде видна только верхушка большого подводного растения Новости
В ТинсХолл обучение с удовольствием для подростков 14+ Реклама
Фонд помощи бездомным животным «Ника» отмечает 15 лет работы — и приглашает на особенный день открытых дверей 12 июля Новости
После смертельного отравления на дне рождения в Бакеево следствие вышло на всю цепочку: наркодилеры, курьер и заказчик Новости
Уникальная летняя акция в стоматологии «Никор» — скидки до 30%! Реклама
Мёртвую рыбу заметили в Большом городском пруду. Мы проверяем сообщения горожан Новости
Ночные работы у детсадов: жители предполагают, что там оборудуют укрытия Новости
Не пропустите лето — летние интенсивы «ТехноКаникулы. Курс юного инженера» продолжаются в ОЭЗ «Технополис Москва». Набор на июль и август Реклама
Летний маркет изделий ручной работы «Встреча» — 4 июля на веранде гастрономического центра «Станция» Новости
Новую камеру на скорость и ремень установили на Солнечной аллее Новости
МФЦ в корпусе 337 закрывается на капремонт Новости
Достроен ещё один дом на Заводской улице. Переселение начнется с августа Новости
Картинки с выставки: как зарабатывали на жизнь местные крестьянки сто лет назад Новости
Новое ночное развлечение появилось у зеленоградцев — найти топливо. Получается не всегда Новости
Двое погибли после отравления наркотиками на дне рождения в Бакеево Новости
Запустили чат для оперативного обмена информацией о ситуации на АЗС в Зеленограде и окрестностях Новости
Падел-клуб на семь кортов готовится к открытию в «Зеленопарке» Новости
Бесплатные интерактивные детские спектакли и шоу мыльных пузырей покажут 3 и 4 июля на площади Юности Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру