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Молодой лось вышел к домам в 5-м микрорайоне — в начале лета такие встречи бывают чаще 30.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Лось прошёл по газону рядом со спортивной площадкой и школой, а потом ушёл в сторону 6-го района.

В Зеленограде такие встречи не редкость: город вплотную примыкает к лесным территориям, а в начале лета молодые лоси часто начинают самостоятельную жизнь. Лосихи в мае-июне приносят новое потомство и могут отгонять прошлогодних лосят; те ищут свой участок и иногда выходят к дорогам и дворам.

В городе лось не ищет контакта с людьми. Скорее он просто пытается пройти дальше, но заборы, фонари, дороги и шум могут сбить его с нормального маршрута. Особенно часто такие встречи происходят в сумерках: в это время звери активнее, а людей на улице меньше.

Главное — не превращать такую встречу в погоню за удачным кадром. Не подходите к лосю, не кричите, не пытайтесь его кормить, гладить или прогонять. Уберите детей, возьмите собак на поводок и дайте животному свободный проход.

Даже молодой лось — крупное и сильное животное; в стрессе он может резко побежать или ударить копытами.

Если лось оказался у дороги, не может выбраться с огороженной территории, выглядит травмированным или создаёт опасность для людей и машин, лучше сообщить в 112. В Москве о найденном диком животном также можно сообщить в департамент природопользования через единый городской телефон 8-495-777-77-77 .

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Метки:
дикие животные
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