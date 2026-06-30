В Зеленограде такие встречи не редкость: город вплотную примыкает к лесным территориям, а в начале лета молодые лоси часто начинают самостоятельную жизнь. Лосихи в мае-июне приносят новое потомство и могут отгонять прошлогодних лосят; те ищут свой участок и иногда выходят к дорогам и дворам.

В городе лось не ищет контакта с людьми. Скорее он просто пытается пройти дальше, но заборы, фонари, дороги и шум могут сбить его с нормального маршрута. Особенно часто такие встречи происходят в сумерках: в это время звери активнее, а людей на улице меньше.

Главное — не превращать такую встречу в погоню за удачным кадром. Не подходите к лосю, не кричите, не пытайтесь его кормить, гладить или прогонять. Уберите детей, возьмите собак на поводок и дайте животному свободный проход.

Даже молодой лось — крупное и сильное животное; в стрессе он может резко побежать или ударить копытами.

Если лось оказался у дороги, не может выбраться с огороженной территории, выглядит травмированным или создаёт опасность для людей и машин, лучше сообщить в 112. В Москве о найденном диком животном также можно сообщить в департамент природопользования через единый городской телефон 8-495-777-77-77 .