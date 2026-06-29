Гипермаркет в 17-м микрорайоне закрылся больше года назад — с тех пор здание пустует. Теперь объект вместе с земельным участком приобрела компания ПСК, сообщили в префектуре.
Новый собственник планирует открыть здесь супермаркет, торговую галерею и точки общественного питания. На прилегающей территории также предполагается строительство спортивно-торговых объектов. Производственных объектов не планируется.
После закрытия «Зельгроса» среди покупателей ходили слухи, что на его месте может открыться гипермаркет «Глобус». Однако ранее известные планы «Глобуса» относились к другому участку — на Георгиевском проспекте в 22-м микрорайоне. Позже «Глобус» сообщил «Зеленоград.ру», что в ближайшее время открытие гипермаркета в Зеленограде не планируется.
- Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в префектуру, чтобы выяснить, когда начнутся ремонтные работы в бывшем «Зельгросе» и когда запланировано открытие.