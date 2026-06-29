Временное отсутствие топлива на отдельных заправках министерство энергетики Московской области объясняет повышенным спросом в конкретных районах и нагрузкой на логистику отдельных поставщиков.

Сроков нормализации ситуации ведомство не назвало. В сообщении также нет списка районов или конкретных АЗС — крупных сетевых или независимых, — где возникали проблемы.

Ранее очереди на АЗС признал и губернатор Подмосковья Воробьёв. Он также не уточнил, когда ситуация нормализуется: «Делаем всё для этого».

Единственная публичная реакция мэрии Москвы была связана с логистикой: бензовозам временно сняли пропускной режим для движения по городу. На сколько времени она растянется, также не уточнили.

Федеральные власти объясняли очереди ажиотажем и перестройкой поставок. По их версии, повышенный спрос мог искусственно вырасти примерно на 20-30%, а на перестройку логистики нужно время.

Вокруг Зеленограда ситуация остаётся сложной: большинство водителей сталкиваются с проблемами: нужное топливо не удаётся сразу найти, приходится стоять в большой очереди за ним, нельзя залить полный бак.

«Зеленоград.ру» запустил отдельный чат для оперативного обмена информацией о ситуации на АЗС в Зеленограде и окрестностях: https://t.me/voditeli_zelenograd_chat

Туда можно писать о том, где есть бензин и какой, есть ли очередь, сколько заливают, изменилась ли цена и можно ли залить канистру. Просим указывать название АЗС, адрес или понятный ориентир, время наблюдения, что есть или чего нет, очередь, ограничения и цену, если знаете. Можно прикладывать фото и видео.