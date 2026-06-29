Пьеса создана по рассказу лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса-Зингера и рассказывает о втором шансе на большую любовь даже в зрелом возрасте.

По сюжету, одинокий эмигрант обретает в Америке достаток, но не находит радости. Все меняется после встречи с женщиной, наполняющей сердце героя любовью, смыслом жить и верой в счастье. Пьеса наполнена юмором и «смехом сквозь слезы».

Актерский состав постановки — звездный: