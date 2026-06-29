Спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским покажут 17 октября в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 1200 рублей 29.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В камерной трагикомедии о людях, которые многое пережили, но все еще открыты нежным чувствам и изменениям в жизни, сыграют известные артисты театра, кино и эстрады.

Билеты стоимостью от 1200 до 5000 рублей — в продаже, сейчас выбор мест большой.

Пьеса создана по рассказу лауреата Нобелевской премии Исаака Башевиса-Зингера и рассказывает о втором шансе на большую любовь даже в зрелом возрасте.

По сюжету, одинокий эмигрант обретает в Америке достаток, но не находит радости. Все меняется после встречи с женщиной, наполняющей сердце героя любовью, смыслом жить и верой в счастье. Пьеса наполнена юмором и «смехом сквозь слезы».

Актерский состав постановки — звездный:

  • Клара Новикова — народная артистка России, одна из самых харизматичных артистов разговорного жанра и эстрады, известная широкой публике по монологам и образу «тети Сони», а также по телевизионным юмористическим программам;
  • Леонид Каневский — народный артист РСФСР, актер театра и кино, любимый зрителями как исполнитель роли майора Томина в советском сериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» и ведущий программы «Следствие вели…»;
  • Даниил Спиваковский — заслуженный артист России, актер театра и кино, профессор ГИТИСа, исполняющий большое количество ролей в антрепризных и репертуарных спектаклях, известный публике по ролям в фильме «Мой сводный брат Франкенштейн» и сериалам «Две судьбы» и «Лектор».

Показ состоится 17 октября (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

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Метки:
спектакль, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Спектакль «Поздняя любовь» с Кларой Новиковой, Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским покажут 17 октября в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 1200 рублей Новости
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