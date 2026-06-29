Новая кофейня в корпусе 360 работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Сейчас это техническое открытие — пробный запуск перед полноценной работой. Раньше в этом помещении около года располагалась кофейня «Флейта».

В меню Ruma’s — кофе, десерты и выпечка. Капучино стоит от 260 рублей, латте — 330 рублей, американо — 230 рублей, эспрессо — 180 рублей. Также есть мокачино, раф в ассортименте и флэт уайт. На витрине — макаронс, профитроли, «картошка», десерт «Павлова» с безе и кремом, тарты и другие десерты.