Кофейня Ruma’s открылась во «Флейте» 29.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Новая кофейня в корпусе 360 работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Сейчас это техническое открытие — пробный запуск перед полноценной работой. Раньше в этом помещении около года располагалась кофейня «Флейта».

В меню Ruma’s — кофе, десерты и выпечка. Капучино стоит от 260 рублей, латте — 330 рублей, американо — 230 рублей, эспрессо — 180 рублей. Также есть мокачино, раф в ассортименте и флэт уайт. На витрине — макаронс, профитроли, «картошка», десерт «Павлова» с безе и кремом, тарты и другие десерты.

Ruma’s — зеленоградская сеть кофеен со свежеобжаренным кофе, десертами и конфетами ручной работы. В меню также есть завтраки, сэндвичи, салаты и горячие блюда.

Точки Ruma’s работают в «Иридиуме», фитнесе «Электрон», бизнес-центре на Центральной площади, «1000 мелочах», фудмоле «Станция», на площадке «Алабушево» в технополисе «Москва», а также в Москве.

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Метки:
рестораны и кафе, новое место, флейта
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