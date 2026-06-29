Об этом сообщили несколько местных жителей. По словам одного из очевидцев, рыбу «собирают в чёрные мешки». Визуальных подтверждений именно этому пока нет.

Причина гибели рыбы пока неизвестна, как и масштаб происходящего. По фотографиям и сообщениям очевидцев видно, что мёртвая рыба в пруду есть, но нельзя сказать, насколько это массово. Одна из возможных причин — жара и нехватка кислорода в воде, но это требует проверки.