Об этом сообщили несколько местных жителей. По словам одного из очевидцев, рыбу «собирают в чёрные мешки». Визуальных подтверждений именно этому пока нет.
Причина гибели рыбы пока неизвестна, как и масштаб происходящего. По фотографиям и сообщениям очевидцев видно, что мёртвая рыба в пруду есть, но нельзя сказать, насколько это массово. Одна из возможных причин — жара и нехватка кислорода в воде, но это требует проверки.
На прошлой неделе Роспотребнадзор продлил запрет на купание в Большом городском пруду из-за ухудшения качества воды. При этом сам запрет на купание не объясняет гибель рыбы: он означает, что вода не соответствует требованиям для купания людей.
- Если вы были у городского пруда на выходных, видели мёртвую рыбу, рабочих или мешки у воды, пришлите фото и видео в редакцию.
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