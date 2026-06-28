Проект «Встреча» @vstrecha_market традиционно соберет в одном месте самых лучших мастеров Зеленограда, которые собственными руками приготовили для жителей нашего города все самое лучшее.
Встречайте на маркете:
ароматы для дома, косметика, украшения, керамика, парфюм, аксессуары, декор для дома, посуда из дерева, аксессуары для детей и взрослых, одежда, игрушки, деликатесы и сладости.
Для посетителей подготовили развлекательную программу:
Летняя фотозона
Мастер класс по росписи и декорированию свечей
Благотворительная акция помощи котикам
Всем гостям маркета — скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»
Приходите встречать жаркий июль вместе, докупать все самое классное в отпуск, пить лимонад, пробовать вкусности, делать свечки своими руками и конечно же обниматься, — приглашают организаторы.
- 4 июля, суббота, с 10:00 до 20:00
- Фудмол «Станция»
- улица Панфилова, дом 11
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