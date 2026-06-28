Она стоит на столбе напротив магазина «Би-би» (корпус 813А) и контролирует машины при движении в сторону Крюково.
Камера заработает в ближайшее время, обещают в префектуре.
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