Центр госуслуг «Мои документы» района Савёлки, расположенный в корпусе 337, с 1 июля временно прекращает приём заявителей из-за капитального ремонта. Сколько точно продлится ремонт, пока неизвестно.
На время закрытия жители смогут оформить документы и получить госуслуги в любом удобном центре «Мои документы» — без привязки к месту жительства. Ближайший центр госуслуг находится в районе Матушкино, в корпусе 128.
Туда же перенесут часть услуг, связанных с ранее поданными обращениями в центре Савёлок. В корпусе 128 будут выдавать результаты по таким обращениям, а также принимать по вопросам регистрационного учёта иностранных граждан. Приём будут вести сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савёлки.
Кроме того, сотрудники Чертановского отдела ЗАГС переедут в центр госуслуг района Силино по адресу в корпусе 1105.