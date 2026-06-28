МФЦ в корпусе 337 закрывается на капремонт 28.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Центр госуслуг «Мои документы» района Савёлки, расположенный в корпусе 337, с 1 июля временно прекращает приём заявителей из-за капитального ремонта. Сколько точно продлится ремонт, пока неизвестно.

На время закрытия жители смогут оформить документы и получить госуслуги в любом удобном центре «Мои документы» — без привязки к месту жительства. Ближайший центр госуслуг находится в районе Матушкино, в корпусе 128.

Туда же перенесут часть услуг, связанных с ранее поданными обращениями в центре Савёлок. В корпусе 128 будут выдавать результаты по таким обращениям, а также принимать по вопросам регистрационного учёта иностранных граждан. Приём будут вести сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савёлки.

Кроме того, сотрудники Чертановского отдела ЗАГС переедут в центр госуслуг района Силино по адресу в корпусе 1105.

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Метки:
микрорайон 3, ремонт, центр госуслуг "мои документы" (мфц)
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