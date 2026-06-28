Туда же перенесут часть услуг, связанных с ранее поданными обращениями в центре Савёлок. В корпусе 128 будут выдавать результаты по таким обращениям, а также принимать по вопросам регистрационного учёта иностранных граждан. Приём будут вести сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савёлки.

Кроме того, сотрудники Чертановского отдела ЗАГС переедут в центр госуслуг района Силино по адресу в корпусе 1105.