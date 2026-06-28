Новый дом по программе реновации на Заводской улице, 10, практически готов, сообщили в префектуре. С понедельника жители шести старых пятиэтажек начнут получать уведомления о переезде, но осмотр квартир начнётся не раньше 30 июля.

Насколько дом действительно готов к заселению, точно непонятно: приёмка ещё идёт. В префектуре сообщили, что дом уже подключили к постоянному электроснабжению. Сейчас там сдают документацию, принимают лифты, благоустройство и сопутствующую инфраструктуру.

В новый дом должны переехать жители шести домов: улица 2-я Пятилетка, дом 4; Советская улица, дома 2, 4 и 6; улица Ленина, дом 1; улица 1-го Мая, дом 2.