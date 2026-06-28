Где есть бензин и какой, где очередь, сколько заливают, где изменились цены, где залить канистру.
https://t.me/voditeli_zelenograd_chat
Что обязательно указывать:
— название АЗС, адрес или понятный ориентир
— время, когда вы это видели
— что есть или чего нет
— очередь, ограничения, цену — если знаете
— можно фото/видео
Что не нужно писать:
— слухи и пересказы без личного наблюдения
— политику
— споры и обвинения
— рекламу
— длинные обсуждения не по теме
Для всего этого переходите в наш основной чат: @zelenogradru_chat
Чат по АЗС:
https://t.me/voditeli_zelenograd_chat
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