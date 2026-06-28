Где есть бензин и какой, где очередь, сколько заливают, где изменились цены, где залить канистру.



https://t.me/voditeli_zelenograd_chat



Что обязательно указывать:

— название АЗС, адрес или понятный ориентир

— время, когда вы это видели

— что есть или чего нет

— очередь, ограничения, цену — если знаете

— можно фото/видео



Что не нужно писать:

— слухи и пересказы без личного наблюдения

— политику

— споры и обвинения

— рекламу

— длинные обсуждения не по теме

Для всего этого переходите в наш основной чат: @zelenogradru_chat



Чат по АЗС:

https://t.me/voditeli_zelenograd_chat