Запустили чат для оперативного обмена информацией о ситуации на АЗС в Зеленограде и окрестностях 28.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Где есть бензин и какой, где очередь, сколько заливают, где изменились цены, где залить канистру.

https://t.me/voditeli_zelenograd_chat

Что обязательно указывать:

— название АЗС, адрес или понятный ориентир
— время, когда вы это видели
— что есть или чего нет
— очередь, ограничения, цену — если знаете
— можно фото/видео

Что не нужно писать:

— слухи и пересказы без личного наблюдения
— политику
— споры и обвинения
— рекламу
— длинные обсуждения не по теме
Для всего этого переходите в наш основной чат: @zelenogradru_chat

Чат по АЗС:
https://t.me/voditeli_zelenograd_chat

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Метки:
азс, топливо
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