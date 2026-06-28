Семь кортов, детскую академию и тренировки для взрослых обещают в падел-клубе El Campo. Открытие — в июле.

Падел — ракеточная игра, похожая одновременно на теннис и сквош. В неё обычно играют пара на пару на закрытом корте 20 на 10 метров: мяч можно отбивать после отскока от стены.

В El Campo обещают пять панорамных кортов и два одиночных, климат-контроль, вентиляцию, раздевалки с душевыми, лаунж.

Для взрослых заявлены групповые, индивидуальные и корпоративные тренировки. Для детей — академия с группами по возрасту, игровой методикой и подготовкой к соревнованиям. Также клуб анонсирует турниры, мастер-классы и собственную лигу.

Точная дата открытия, цены, телефон для гостей и способ бронирования пока не опубликованы. На сайте есть только формулировка «открытие в июле 2026» и общий график «с самого утра до позднего вечера».

El Campo будет не первой площадкой для падела рядом с Зеленоградом. В Алабушево работает клуб «Технорокетс» в спорткомплексе «Арена Плей Технополис». Ещё одна площадка — Padel Battle в Лугинино (коттеджный поселок «Середниково Парк»). В Сходне работает Padel Ball.

El Campo может стать одной из самых крупных падел-площадок рядом с Зеленоградом по числу заявленных кортов и наиболее близкой для старого города.