По этой дороге проходят маршруты автобусов 4, 9 и 24. По данным департамента транспорта, после запуска выделенки время в пути для них на этом участке сократится в 2,5 раза.

Число обычных полос для автомобилей, судя по схеме, не уменьшится: вероятно, существующие полосы сузят и за счёт этого добавят отдельную полосу для автобусов.

Для заезда на парковку ТЦ «Иридиум» в этом месте иногда выстраивается очередь из машин. Вероятно, теперь они будут ожидать поворота не в правой, а в средней полосе.

Улица Гоголя — только один из участков, где в этом году запланированы новые выделенные полосы. Ранее на официальной схеме также были указаны выделенки на Солнечной аллее и Центральном проспекте — от Берёзовой аллеи до остановки «Поликлиника №105», а также на Панфиловском проспекте.