Марина Оськина создаёт персонажей по-разному: иногда сначала рисует эскиз, а иногда идею подсказывает сам материал. В работе она использует глину, ткань, кожу, вату, фольгу, краски и косметические тени.

Интерес к куклам появился у мастерицы ещё в детстве. В деревне у бабушки она делала их из кукурузных початков. «Образное мышление развивалось уже тогда, в пять-шесть лет», — рассказала она корреспонденту «Зеленоград.ру».