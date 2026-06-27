Среди экспонатов выставки, которая сегодня завершается в библиотеке в 14-м микрорайоне, — люди, сказочные персонажи и животные, воплощённые в куклах: у каждой свой характер, одни выглядят трогательно, другие смешно или чуть карикатурно.
Марина Оськина создаёт персонажей по-разному: иногда сначала рисует эскиз, а иногда идею подсказывает сам материал. В работе она использует глину, ткань, кожу, вату, фольгу, краски и косметические тени.
Интерес к куклам появился у мастерицы ещё в детстве. В деревне у бабушки она делала их из кукурузных початков. «Образное мышление развивалось уже тогда, в пять-шесть лет», — рассказала она корреспонденту «Зеленоград.ру».
Позже Марина начала делать ватные игрушки — в основном в подарок друзьям на Новый год и другие праздники. Новые техники она освоила в группе «Авторская кукла» проекта «Московское долголетие», после этого стала работать с самозатвердевающей глиной.
Иногда куклы получаются весёлыми, чуть карикатурными — такие она дарит, чтобы развеселить человека. «Куклы — это душа автора. Ты как будто даёшь им жизнь», — говорит Марина.
По образованию Марина — архитектор. В институте она училась живописи, лепке и работе с формой — всё это теперь помогает в создании кукол. Архитектура для неё практически семейная профессия: почти все близкие были архитекторами.
После института Марина думала пойти работать в театр кукол Образцова. Её привлекало, что сам Сергей Образцов тоже окончил архитектурный институт.
Позже мастерица преподавала в изостудии, поэтому нынешняя экспозиция для неё не первая: она участвовала во многих выставках — и сама, и вместе с учениками.
Сейчас куклы для Марины — не производство на продажу, а отдушина. Но если кому-то захочется приобрести такую игрушку, с ней можно связаться в Максе по телефону 8-903-783-5452.