Как куклы из кукурузы Марины Оськиной выросли в авторскую выставку 27.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Среди экспонатов выставки, которая сегодня завершается в библиотеке в 14-м микрорайоне, — люди, сказочные персонажи и животные, воплощённые в куклах: у каждой свой характер, одни выглядят трогательно, другие смешно или чуть карикатурно.

Марина Оськина создаёт персонажей по-разному: иногда сначала рисует эскиз, а иногда идею подсказывает сам материал. В работе она использует глину, ткань, кожу, вату, фольгу, краски и косметические тени.

Интерес к куклам появился у мастерицы ещё в детстве. В деревне у бабушки она делала их из кукурузных початков. «Образное мышление развивалось уже тогда, в пять-шесть лет», — рассказала она корреспонденту «Зеленоград.ру».

Позже Марина начала делать ватные игрушки — в основном в подарок друзьям на Новый год и другие праздники. Новые техники она освоила в группе «Авторская кукла» проекта «Московское долголетие», после этого стала работать с самозатвердевающей глиной.

Иногда куклы получаются весёлыми, чуть карикатурными — такие она дарит, чтобы развеселить человека. «Куклы — это душа автора. Ты как будто даёшь им жизнь», — говорит Марина.

По образованию Марина — архитектор. В институте она училась живописи, лепке и работе с формой — всё это теперь помогает в создании кукол. Архитектура для неё практически семейная профессия: почти все близкие были архитекторами.

После института Марина думала пойти работать в театр кукол Образцова. Её привлекало, что сам Сергей Образцов тоже окончил архитектурный институт.

Позже мастерица преподавала в изостудии, поэтому нынешняя экспозиция для неё не первая: она участвовала во многих выставках — и сама, и вместе с учениками.

Сейчас куклы для Марины — не производство на продажу, а отдушина. Но если кому-то захочется приобрести такую игрушку, с ней можно связаться в Максе по телефону 8-903-783-5452.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
выставка, библиотека
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатные интерактивные детские спектакли и шоу мыльных пузырей покажут 3 и 4 июля на площади Юности Новости
Выделенная полоса для автобусов на улице Гоголя заработает с 18 июля Новости
Трое зеленоградских выпускников получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ Новости
Как куклы из кукурузы Марины Оськиной выросли в авторскую выставку Новости
Число электромобилей в Москве стремительно растёт, но до замены бензиновых пока очень далеко Новости
Приходите сегодня на ярмарку локальных мастеров с живой музыкой, мастер-классами и розыгрышем призов — «Флейта маркет» в Музей Зеленограда Новости
Ресторан быстрого питания «Ростикс» открылся в 15-м микрорайоне Новости
Бесплатные концерты молодых вокалистов Александра Кудинова и Айки — 27 и 28 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона Новости
Бензин у Зеленограда: власти Подмосковья признали очереди на АЗС, но не назвали сроков нормализации Новости
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 27-28 июня в Зеленограде Новости
Переезд без суеты и лишних переживаний с «Я ЛЮБЛЮ ПЕРЕЕЗД» Реклама
Началась реконструкция дороги от Панфиловского проспекта до Дворца творчества — будут новые тротуары и парковочные места Новости
День молодежи — 27 июня на площади Юности организуют вечернюю программу с концертом, квестами и выступлением диджея Новости
Желающих построить спорткомплекс в Малино на нашлось Новости
Бэби-клуб Зеленоград — От первых шагов до подготовки к школе Реклама
На «Флейта маркете»: скрипка и саксофоны, мастер-классы и розыгрыш призов Новости
Ежедневные семейные экскурсии и интерактивные мероприятия «Дома лани» в июле — афиша событий опубликована, открылась запись Новости
Партия ЛДПР выдвинула кандидата в Госдуму от Зеленограда — это бывший глава Сходни и Фирсановки Новости
Банкетный ресторан Carnegie Hall для свадеб, юбилеев и корпоративов Реклама
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
«Пиццерия — штука капризная, требует внимания, как второй младенец»: владельцы кафе в 17-м микрорайоне продали бизнес перед рождением ребёнка Новости
Интерактивы выходного дня в детском парке «Лунный кот» — шахматный турнир большими фигурами, фокусы и дискотека с «настоящим» космонавтом Новости
Как в старом кино — немой ретро-триллер «Руки Орлака» в сопровождении пианиста-виртуоза увидят и услышат гости джаз-клуба «ДК41» 28 июня Новости
«Два часа до долгожданного пистолетика — лимит 20 литров»: зеленоградцы стоят в длинных очередях за бензином, а заправка превратилась в лотерею Новости
Летние каникулы в городе? Приходите лепить! Реклама
Жалобы участников СВО из области будут рассматривать в два раза быстрее Новости
«Историю нужно сдавать всем»: как выпускник зеленоградской православной школы сдал ЕГЭ на 100 баллов Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру