В программе — живая музыка: на маркете звучит скрипка, а в 18:00 выступит Зеленоградский детский ансамбль саксофонистов.



Также проходят творческие мастер-классы. В 15:00 — по созданию свечи в кокосовой скорлупе, в 16:30 — по росписи магнитов. Участие в каждом стоит 800 рублей, мастер-классы длятся около часа.



В 19:30 организаторы проведут лотерею среди покупателей. В розыгрыше — подарки от мастеров и партнёров маркета, в том числе сертификат в ПандаПарк, журнал MashMag, скидка на авторское путешествие и другие призы от партнеров.



«Флейта маркет» проходит сегодня, 27 июня, до 20:00 в Музее Зеленограда по адресу: корпус 360. Вход свободный.