Главный продукт «Ростикса» — курица в панировке и блюда на её основе: крылья, стрипсы, байтсы, наггетсы, баскеты, а также бургеры, роллы, картофель, напитки и десерты.

«Ростикс» — это бывший KFC в России: после ухода американской компании российские рестораны сети постепенно перевели под бренд Rostic’s.