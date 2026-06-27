Ресторан быстрого питания «Ростикс» открылся в 15-м микрорайоне 27.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Он заработал в ТЦ «Грин» в корпусе 1550 — на первом этаже, слева от входа. Время работы с 7 до 23 часов.

Главный продукт «Ростикса» — курица в панировке и блюда на её основе: крылья, стрипсы, байтсы, наггетсы, баскеты, а также бургеры, роллы, картофель, напитки и десерты.

«Ростикс» — это бывший KFC в России: после ухода американской компании российские рестораны сети постепенно перевели под бренд Rostic’s.

В Зеленограде теперь девять точек сети: на площади Юности, в торговых центрах «Иридиум», «Панфиловский», «Атлас», «Зеленопарк», а также в Восточной коммунальной зоне, а также в Андреевке и Голубом.

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Метки:
рестораны и кафе
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