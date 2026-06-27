На фестивальной площадке «Московские сезоны» в субботу и воскресенье в 18:00 пройдут небольшие выступления — по 45 минут. Гости услышат авторов-исполнителей, связанных с проектом «Таврида.АРТ».
Информации в анонсе организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:
Александр Кудинов — это певец и автор-исполнитель, выпускник Института современного искусства в Москве, который пишет свои песни, был резидентом проекта «Таврида.Арт», выступал на «Тавриде» с Юлианной Карауловой, участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!» и «Евровидение». По жанру его характеризуют как эстрадного вокалиста с авторским материалом и лирической манерой исполнения.
Айка — хип-хоп-артистка и автор-исполнитель, один из треков вокалистки связан с программой «Делай музыку» от культурного кластера «Таврида.АРТ».
По прогнозу, вечером в субботу Зеленоград ждет температура до +16 и дождь, вечером в воскресенье — до +21 и без осадков.
До посещения рекомендуем открыть страницу мероприятия на сайте фестиваля и убедиться, что концерты не перенесли: https://leto.mos.ru/events/654509778/.
Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606. Возрастная рекомендация концертов отмечена как 0+.
Программу выступлений на выходные на площади Юности и Центральной площади мы собрали здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62677/