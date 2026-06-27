На фестивальной площадке «Московские сезоны» в субботу и воскресенье в 18:00 пройдут небольшие выступления — по 45 минут. Гости услышат авторов-исполнителей, связанных с проектом «Таврида.АРТ».

Информации в анонсе организатора почти нет, но по открытым источникам получается так:

Александр Кудинов — это певец и автор-исполнитель, выпускник Института современного искусства в Москве, который пишет свои песни, был резидентом проекта «Таврида.Арт», выступал на «Тавриде» с Юлианной Карауловой, участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!» и «Евровидение». По жанру его характеризуют как эстрадного вокалиста с авторским материалом и лирической манерой исполнения.