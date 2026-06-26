Концерты под открытым небом

27 июня на площади Юности организуют вечернюю программу с концертом, квестами и выступлением диджея: https://vk.com/wall-24420005_512501

27 июня на летней веранде КЦ «Зеленоград» пройдет вечеринка в стиле 90-х и барабанное выступление проекта Dedov Drums: https://vk.com/wall-24420005_511660

Бесплатные концерты молодых вокалистов Александра Кудинова и Айки — 27 и 28 июня в бульварной зоне 16-го микрорайона.

Летний маркет с живой музыкой

27 июня в Музее Зеленограда пройдет летний «Флейта маркет». Помимо ярмарки локальных мастеров, организаторы подготовили музыкальную программу, два творческих мастер-класса и лотерею с подарками от участников и партнеров маркета. Подробнее: https://vk.com/wall-24420005_512469

Фестиваль классической музыки, оперы и балета

Фестиваль искусств Чайковского в Клину: Юрий Башмет, Евгений Миронов, Илзе Лиепа, Мариам Мерабова и другие выдающиеся артисты из России и зарубежных стран: https://vk.com/wall-24420005_511187

Кино

В прокат вышел фантастический триллер от Стивена Спилберга и другие фильмы

Подробности: https://vk.com/wall-24420005_512347

Как в старом кино — немой ретро-триллер «Руки Орлака» в сопровождении пианиста-виртуоза увидят и услышат гости джаз-клуба «ДК41» 28 июня: https://vk.com/wall-24420005_512297

Ведогонь-театр

28 июня в 19:00 — «Двенадцатая ночь, или Что угодно…» (16+)

Комедия Шекспира: любовные курьезы, переодевания и цепочка недоразумений вокруг загадочного юноши Цезарио набирают обороты — а кульминация случится на карнавале.

Билеты от 1200 до 1800 рублей: https://vedogon.ru/12noch

Через неделю, 5 июля, театр закроет сезон, после чего двери для зрителей откроют только в сентябре: https://vk.com/wall-24420005_509109

Спортивные мастер-классы

Бесплатно освоить йогу поможет опытный инструктор — 27 июня в Парке Победы: https://vk.com/wall-24420005_512133

Досуг с пользой

Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция»: https://vk.com/wall-24420005_511316

Выставки

Бесплатные выставки живописи, сканографии и декоративно-прикладного искусства — летом в библиотеках Зеленограда: https://vk.com/wall-24420005_509956

Владельцам собак

Хозяевам с питомцами организуют бесплатную профессиональную фотосессию — 28 июня в Зеленограде: https://vk.com/wall-24420005_512455

Семейный досуг

События для детей, подростков и семейного посещения собрали в «Родителях Зеленограда»:

Обращайте внимание на актуальную погоду до посещения мероприятий под открытым небом — и хороших вам выходных!