Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 27-28 июня и новую неделю 26.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Интересно об окружающем мире

Дом лани (в котором недавно родился оленёнок)

  • ежедневно в 14:00 — экскурсия «Флора и фауна Крюковского лесопарка» (6+)
  • 3 июля, пятница, 15:00 — творческое занятие «Сувенир из вторсырья» (5+)

https://vk.com/wall-232234010_807

Досуг в парке

Детская писательница выступит в Озеропарке 27 июня — с презентацией волшебной книги, рассказом о путешествии и творческим мастер-классом: https://vk.com/wall-232234010_793

В шатре библиотек у Школьного озера читают сказки, проводят мастер-классы, квесты и игротеки — при любой погоде и бесплатно:

Театр

27 июня (суббота), 15:00 — мультимедийный спектакль «Умная собачка Соня» (5+) в Ведогонь-театре

Известная и очень зеленоградская история Андрея Усачева в формате спектакля-мультфильма расскажет про дружбу Ивана Иваныча Королева и очень воспитанной собачки Сони.

Билеты стоят от 900 до 1500 рублей: https://vedogon.ru/umnaya-sobachka-sonya.

Интерактивы на площади Юности

Бесплатно для малышей — 27 июня с детьми разыграют пальчиковый театр и будут делать аквагрим: https://vk.com/wall-232234010_791

Бесплатные интерактивные детские спектакли и шоу мыльных пузырей покажут 3 и 4 июля на площади Юности

Интерактивы в детских клубах

Интерактивы выходного дня в детском парке «Лунный кот» — шахматный турнир большими фигурами, фокусы и дискотека с «настоящим» космонавтом: https://vk.com/wall-232234010_803

Подросткам

  • Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера: https://vk.com/wall-232234010_800
  • Школьникам старших классов — на большом экране в Зеленограде покажут легендарного «Евгения Онегина» с молодыми актерами и сценическим снегом: https://vk.com/wall-232234010_781

Будущим родителям

Команда роддома приглашает на встречу с врачами — 27 июня поговорят про подготовку к родам: https://vk.com/wall-232234010_789

Кинотеатры

В зеленоградских кинотеатрах (и рядом) идут новинки: мультфильмы «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+) и «История игрушек 5» (6+), семейная комедия «Распаковка» (6+), фэнтези «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» (6+) и спортивный фильм «Малыш-каратист» (12+). Подробнее: https://vk.com/wall-232234010_805

На постоянной основе

При посещении мероприятий на открытом воздухе ориентируйтесь на актуальную погоду.

Знаете другие интересные мероприятия для детей и родителей? — Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. И отличных вам выходных и лета!

Фотография из анонса «Культуры Зеленограда»

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