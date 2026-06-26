В субботу, 27 июня, в Музее Зеленограда пройдет летний «Флейта маркет». Помимо ярмарки локальных мастеров, организаторы подготовили музыкальную программу, два творческих мастер-класса и лотерею с подарками от участников и партнеров маркета.
С 14:00 на маркете будет звучать живая музыка: сначала — любимые мелодии в исполнении скрипачки, а в 18:00 выступит Зеленоградский детский ансамбль саксофонистов.
В 15:00 начнется мастер-класс по созданию свечи в кокосовой скорлупе. Участники сделают ароматную свечу из кокосового воска и украсят её сухоцветами. Готовую свечу можно будет забрать с собой. Стоимость участия — 800 рублей, запись у @sweetiesoap.
В 16:30 пройдет мастер-класс по росписи магнитов. Вместе с художником участники создадут мини-картину с летними мотивами. Стоимость участия — 800 рублей, запись у @NaraJenn23. Каждый мастер-класс длится около часа.
В 19:30 организаторы проведут лотерею среди покупателей. В розыгрыше будут подарки от мастеров и партнеров маркета: сертификат в ПандаПарк, журнал MashMag, скидка на авторское путешествие и другие призы.
«Флейта маркет» пройдет 27 июня с 14:00 до 20:00 в Музее Зеленограда по адресу: корпус 360. Вход свободный.
Подробности: https://flutemarket.taplink.ws/