С 14:00 на маркете будет звучать живая музыка: сначала — любимые мелодии в исполнении скрипачки, а в 18:00 выступит Зеленоградский детский ансамбль саксофонистов.

В 15:00 начнется мастер-класс по созданию свечи в кокосовой скорлупе. Участники сделают ароматную свечу из кокосового воска и украсят её сухоцветами. Готовую свечу можно будет забрать с собой. Стоимость участия — 800 рублей, запись у @sweetiesoap.