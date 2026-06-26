Акция проходит по всей Москве в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» — в Зеленограде в воскресенье будут активны две площадки:

10:00-13:00 — на собачьей площадке у корпусов 414-469

— на собачьей площадке у корпусов 414-469 6:00-19:00 — на собачьей площадке у корпусов 1211—1212

Как уточнили для «Зеленоград.ру» в команде проекта, съемка бесплатная и без записи (несмотря на информацию на сайте проекта — который сейчас обновляют), можно приходить с собакой любой породы и размера (здесь ограничений нет), а также с любым количеством питомцев. Фотографии будут готовы через неделю-полторы после мероприятия, участникам пришлют ссылку (контакты соберут на мероприятии).

Разные события в рамках проекта

Организатор — АНО «Мой район». До 20 сентября в столице проводят цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник», ориентированных на владельцев собак и тех, кто только планирует завести четвероногого любимца. Он охватывает свыше 100 площадок по всему городу, обустроенных по проекту «Питомцы в Москве». Это курсы дрессировки, соревнования, передвижная ветеринарная помощь, лекции об уходе и воспитании собак — участие бесплатное.