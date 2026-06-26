«Хотим подарить возможность сделать качественные и эмоциональные снимки питомца в непринужденной обстановке и превратить обычный момент в красивую визуальную память» — приглашают организаторы.
Акция проходит по всей Москве в рамках цикла мероприятий «Друг, спасатель, защитник» — в Зеленограде в воскресенье будут активны две площадки:
- 10:00-13:00 — на собачьей площадке у корпусов 414-469
- 6:00-19:00 — на собачьей площадке у корпусов 1211—1212
Как уточнили для «Зеленоград.ру» в команде проекта, съемка бесплатная и без записи (несмотря на информацию на сайте проекта — который сейчас обновляют), можно приходить с собакой любой породы и размера (здесь ограничений нет), а также с любым количеством питомцев. Фотографии будут готовы через неделю-полторы после мероприятия, участникам пришлют ссылку (контакты соберут на мероприятии).
Разные события в рамках проекта
Организатор — АНО «Мой район». До 20 сентября в столице проводят цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник», ориентированных на владельцев собак и тех, кто только планирует завести четвероногого любимца. Он охватывает свыше 100 площадок по всему городу, обустроенных по проекту «Питомцы в Москве». Это курсы дрессировки, соревнования, передвижная ветеринарная помощь, лекции об уходе и воспитании собак — участие бесплатное.
Отслеживать все события для собаководов можно здесь: https://pro-raion.ru/dogrun/events/meropriyatiya-v-ramkah-tsikla-drug-spasatel-zashhitnik.
Правда, в Зеленоград проект приезжает нечасто, сделать поиск или выборку событий по округу не получится — но обещают выпустить более современную версию сайта.