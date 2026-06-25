«Малыш-каратист» (12+)

В широкий прокат вышла семейная спортивная драма про двенадцатилетнего Сашу, который после пропажи родителей во время наводнения находит смысл жить в новом увлечении — карате, а также в людях, разделяющих философию этого боевого искусства. На этой неделе показы есть в Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (сеансов много).