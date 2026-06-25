На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU
«Три богатыря. Ни дня без подвига 3» (6+)

В широком прокате — новые геройские приключения. Богатырям предстоит помочь Князю вернуть артефакт, расколдовать Коня Юлия и разоблачить хитрый замысел фаворита правителя государства. Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Распаковка» (6+)

Семейную комедию про необдуманный поступок популярного блогера, который связал себя обременительным контрактом с капризным наследником богатого бизнесмена,
показывают в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

«Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» (6+)

Семейное фэнтези про опасное желание девочки 11-ти лет, которое делает ее пленницей игрового устройства и мешает вернуться домой — в реальный мир, можно посмотреть в Иридиуме (днем), Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (утром и днем) и Отраде (утром и днем).

«Малыш-каратист» (12+)

В широкий прокат вышла семейная спортивная драма про двенадцатилетнего Сашу, который после пропажи родителей во время наводнения находит смысл жить в новом увлечении — карате, а также в людях, разделяющих философию этого боевого искусства. На этой неделе показы есть в Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (сеансов много).

«История игрушек 5» (6+)

Продолжение популярного американского мультфильма. В этот раз Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой — планшетом «ЛилиПад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает всё больше ее времени. Посмотреть пока можно только в Отраде

Подросткам — показ проекта «Театр в кино» — «Евгений Онегин» (12+)

28 июня (в воскресенье) в 15:00 в Зеленопарке покажут легендарного «Евгения Онегина» — в интерпретации театра Маяковского получился «роман Пушкина с жизнью», полный ярких эмоций и сценического снега. Это новый взгляд на героев и автора классического произведения, которое изучают в старших классах школы и часто обсуждают на экзаменах.

  • Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.

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Метки:
дети, кинотеатр
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На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
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