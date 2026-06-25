В широком прокате — новые геройские приключения. Богатырям предстоит помочь Князю вернуть артефакт, расколдовать Коня Юлия и разоблачить хитрый замысел фаворита правителя государства. Посмотреть можно в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Семейную комедию про необдуманный поступок популярного блогера, который связал себя обременительным контрактом с капризным наследником богатого бизнесмена,
показывают в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Семейное фэнтези про опасное желание девочки 11-ти лет, которое делает ее пленницей игрового устройства и мешает вернуться домой — в реальный мир, можно посмотреть в Иридиуме (днем), Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (утром и днем) и Отраде (утром и днем).
В широкий прокат вышла семейная спортивная драма про двенадцатилетнего Сашу, который после пропажи родителей во время наводнения находит смысл жить в новом увлечении — карате, а также в людях, разделяющих философию этого боевого искусства. На этой неделе показы есть в Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (днем и вечером) и Отраде (сеансов много).
Продолжение популярного американского мультфильма. В этот раз Вуди, Джесси и Базз Лайтер сталкиваются с новой угрозой — планшетом «ЛилиПад», который стал любимой игрушкой 8-летней Бонни и занимает всё больше ее времени. Посмотреть пока можно только в Отраде
28 июня (в воскресенье) в 15:00 в Зеленопарке покажут легендарного «Евгения Онегина» — в интерпретации театра Маяковского получился «роман Пушкина с жизнью», полный ярких эмоций и сценического снега. Это новый взгляд на героев и автора классического произведения, которое изучают в старших классах школы и часто обсуждают на экзаменах.
- Проверяйте возможность оплаты билетов Пушкинской картой: кинотеатры предоставляют эту опцию на ряд фильмов для детей и подростков.