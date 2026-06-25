Владельцы «Лайк пиццы» на Георгиевском проспекте, 33к6 — семейная пара Ульяна и Илья — продали кафе не из-за провала, а из-за семейных обстоятельств. Они ждут ребёнка и поняли, что маленькая пиццерия — не бизнес «на автопилоте», а ежедневная работа, в которой всё время нужно быть лично.

Кафе проработало чуть меньше года: оно открылось в сентябре 2025 года на месте бывшей Pizzaza. Сначала Ульяна и Илья сделали ставку на пиццу, но со временем расширили меню: добавили готовые блюда, хот-доги, напитки и мороженое.

Готовый бизнес уже продан. На этом месте в середине июля должна открыться другая зеленоградская пиццерия.