«Пиццерия — штука капризная, требует внимания, как второй младенец»: владельцы кафе в 17-м микрорайоне продали бизнес перед рождением ребёнка 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Владельцы «Лайк пиццы» на Георгиевском проспекте, 33к6 — семейная пара Ульяна и Илья — продали кафе не из-за провала, а из-за семейных обстоятельств. Они ждут ребёнка и поняли, что маленькая пиццерия — не бизнес «на автопилоте», а ежедневная работа, в которой всё время нужно быть лично.

Кафе проработало чуть меньше года: оно открылось в сентябре 2025 года на месте бывшей Pizzaza. Сначала Ульяна и Илья сделали ставку на пиццу, но со временем расширили меню: добавили готовые блюда, хот-доги, напитки и мороженое.

Готовый бизнес уже продан. На этом месте в середине июля должна открыться другая зеленоградская пиццерия.

Выйти из операционки не получится

«Мы продали бизнес не потому, что прогорели. Мы ждём ребёнка, семейные планы оказались масштабнее, а маленькая пиццерия — штука капризная, требует внимания, как второй младенец. Бизнес — это живой организм: его всё время нужно пересматривать, дорабатывать, придумывать что-то новое. Здесь всё время надо находиться. Не получится поставить сотрудника и уйти в закат», — рассказала Ульяна корреспонденту «Зеленоград.ру».

Справляться с пиццерией вдвоём становилось всё сложнее. Илья совмещал её с основной занятостью: он парикмахер с 20-летним стажем. В «Лайк пицце» он фактически освоил новое дело и научился выполнять почти весь цикл — от замеса теста до выпечки. Но после рождения ребёнка вести кафе без постоянного участия Ульяны было бы ещё сложнее.

Сотрудники, качество и конкуренция

Ещё одной сложностью стал поиск сотрудников. По словам Ульяны, для такого формата важно найти не просто человека на смену, а повара, который понимает продукт и поддерживает качество.

«Сотрудников за это время поменялось много. Для нас важно, чтобы человек любил это дело, понимал качество и относился к продукту не формально. В маленьком семейном кафе это особенно заметно», — говорит Ульяна.

Был у кафе и эпизод конкуренции: зимой пицца появилась у соседнего кафе, когда в нем начал работать бывший пиццемейкер «Лайк пиццы». По словам Ульяны, из-за этого их выручка на время снизилась, но часть гостей после сравнения вернулась.

Изменения в налоговой системе, которые коснулись малого бизнеса, по словам владельцев, на их решение не повлияли.

На этом месте снова будет пиццерия

Покупатель — уже действующая зеленоградская пиццерия, которая хочет открыть здесь вторую точку. Название пока не раскрывают.

Новые владельцы получат помещение, оборудование, контакты поставщиков, клиентскую базу и наработки. Ассортимент может измениться: кроме пиццы там могут появиться и другие блюда. Часть позиций «Лайк пиццы» они тоже рассматривают, но окончательно это ещё не решено.

Для Ульяны и Ильи было важно, чтобы на этом месте осталась именно пиццерия.

«Мы вложили в это место много сил и души. Хотелось сохранить качество продукта и чтобы новые владельцы продолжили наше дело», — сказала Ульяна.

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Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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