«Лунный кот» — это детский парк развлечений с космической тематикой и семейным рестораном на Савелкинском проезде.
Участие в мероприятиях входит в стоимость входного билета в парк: взрослым — бесплатно, детям — 3190 рублей. Учреждение рассчитано даже для малышей до года: для них вход всегда бесплатный.
Пятница, 26 июня
- В 17:00 сыграют в шахматы большими фигурами (задумка чем-то напоминает эпизод из «Гарри Поттера»), победителя наградят молочным коктейлем
Суббота, 27 июня
- 12:00 Мастер класс по созданию фигурок из шаров
- 16:30 Дискотека с космонавтом
- 17:30 Игра в крестики-нолики, победителя наградят молочным коктейлем
Воскресенье, 28 июня
- 14:00 Мастер-класс по фокусам с космонавтом
- 16:00 Дискотека с космонавтом
- 17:00 Игра в крестики-нолики, победителя наградят молочным коктейлем
Помимо особенного представления в эти выходные, билет дает право воспользоваться всеми возможностями. Это игровые зоны с батутами, горками и лабиринтами, мягкие модули, тоннели и сухой бассейн для малышей, а также интерактивные развлечения: рисование в дополненной реальности, лазерный тир, аэрохоккей, бильярд, песочница, качели, скейт и другие.
Организаторы акцентируют высокую безопасность посещения всего парка: игровые зоны разделены по возрастам и активностям, соответствуют стандартам и оснащены камерами наблюдения. Веселый досуг и просмотр магического шоу можно совместить с семейным обедом — меню составлено с учетом самого разного возраста посетителей.
Адрес парка: Савелкинский проезд, 2
Контакты парка:
— телефон: 8-800-500-00-75
— сайт: mooncatpark.ru/
— бронирование столиков