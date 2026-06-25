Возможности и контакты парка

Помимо особенного представления в эти выходные, билет дает право воспользоваться всеми возможностями. Это игровые зоны с батутами, горками и лабиринтами, мягкие модули, тоннели и сухой бассейн для малышей, а также интерактивные развлечения: рисование в дополненной реальности, лазерный тир, аэрохоккей, бильярд, песочница, качели, скейт и другие.

Организаторы акцентируют высокую безопасность посещения всего парка: игровые зоны разделены по возрастам и активностям, соответствуют стандартам и оснащены камерами наблюдения. Веселый досуг и просмотр магического шоу можно совместить с семейным обедом — меню составлено с учетом самого разного возраста посетителей.

Адрес парка: Савелкинский проезд, 2



Контакты парка:

— телефон: 8-800-500-00-75

— сайт: mooncatpark.ru/

— бронирование столиков