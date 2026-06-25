Интерактивы выходного дня в детском парке «Лунный кот» — шахматный турнир большими фигурами, фокусы и дискотека с «настоящим» космонавтом 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Лунный кот» — это детский парк развлечений с космической тематикой и семейным рестораном на Савелкинском проезде.

Участие в мероприятиях входит в стоимость входного билета в парк: взрослым — бесплатно, детям — 3190 рублей. Учреждение рассчитано даже для малышей до года: для них вход всегда бесплатный.

Программа активностей на пятницу-воскресенье

Пятница, 26 июня

  • В 17:00 сыграют в шахматы большими фигурами (задумка чем-то напоминает эпизод из «Гарри Поттера»), победителя наградят молочным коктейлем

Суббота, 27 июня

  • 12:00 Мастер класс по созданию фигурок из шаров
  • 16:30 Дискотека с космонавтом
  • 17:30 Игра в крестики-нолики, победителя наградят молочным коктейлем

Воскресенье, 28 июня

  • 14:00 Мастер-класс по фокусам с космонавтом
  • 16:00 Дискотека с космонавтом
  • 17:00 Игра в крестики-нолики, победителя наградят молочным коктейлем

Возможности и контакты парка

Помимо особенного представления в эти выходные, билет дает право воспользоваться всеми возможностями. Это игровые зоны с батутами, горками и лабиринтами, мягкие модули, тоннели и сухой бассейн для малышей, а также интерактивные развлечения: рисование в дополненной реальности, лазерный тир, аэрохоккей, бильярд, песочница, качели, скейт и другие.

Организаторы акцентируют высокую безопасность посещения всего парка: игровые зоны разделены по возрастам и активностям, соответствуют стандартам и оснащены камерами наблюдения. Веселый досуг и просмотр магического шоу можно совместить с семейным обедом — меню составлено с учетом самого разного возраста посетителей.

Адрес парка: Савелкинский проезд, 2

Контакты парка:
— телефон: 8-800-500-00-75
— сайт: mooncatpark.ru/
— бронирование столиков

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Метки:
дети, мероприятие, шахматы, парк развлечений «лунный кот»
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