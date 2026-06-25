Музыку к напряженной фантастической драме 1924 года сыграет известный пианист-тапёр Филипп Чельцов — специалист по живому озвучиванию немых фильмов.

Это редкий формат просмотра, близкий к тому, как кино воспринимали в эпоху до звука: изображение на экране сопровождает не готовая фонограмма, а живой музыкант, который создает музыкальную драматургию прямо во время сеанса.

Музыка становится частью действия, усиливает тревогу, паузы, напряжение и ощущение старого кинозала — почти «как в фильмах» о первых десятилетиях кинематографа.