Музыку к напряженной фантастической драме 1924 года сыграет известный пианист-тапёр Филипп Чельцов — специалист по живому озвучиванию немых фильмов.
Это редкий формат просмотра, близкий к тому, как кино воспринимали в эпоху до звука: изображение на экране сопровождает не готовая фонограмма, а живой музыкант, который создает музыкальную драматургию прямо во время сеанса.
Музыка становится частью действия, усиливает тревогу, паузы, напряжение и ощущение старого кинозала — почти «как в фильмах» о первых десятилетиях кинематографа.
«Руки Орлака» — австрийский немой фильм режиссера Роберта Вине, автора знаменитого «Кабинета доктора Калигари». Картина снята по одноименному роману Мориса Ренара и рассказывает о пианисте Поле Орлаке, который после катастрофы теряет руки. Хирург пересаживает ему новые, но Орлак узнает, что они принадлежали казенному преступнику, и постепенно оказывается во власти страха: он начинает подозревать, что вместе с руками получил чужую, опасную волю. В главной роли снялся Конрад Фейдт — один из выразительных актеров европейского немого кино. Сюжет соединяет психологический триллер, мистическую тревогу и тему идентичности: где проходит граница между телом, сознанием, талантом и страхом перед самим собой.
Живое сопровождение исполнит Филипп Чельцов — пианист, органист, композитор и тапёр, много лет работающий с немым кино. Он занимается озвучиванием немых фильмов около десяти лет, выступал на кинопоказах в России и за рубежом, сотрудничал с Госфильмофондом России, Третьяковской галереей, Московским музеем кино, кинотеатрами и фестивалями. Профессия тапёра требует не просто умения играть: музыкант должен чувствовать монтаж, актерскую пластику, темп сцены и настроение зала, фактически заново «озвучивая» фильм здесь и сейчас.
Немое кино фигурирует и в современном искусстве — от советского «Человека с бульвара Капуцинов», где ранний кинематограф становится почти отдельным героем, до «Артиста», «Хранителя времени» Мартина Скорсезе и других картин о магии первых сеансов.
Показ с тапёром дает редкую возможность оказаться внутри той самой атмосферы «как в кино»: темный зал, экран, живая музыка, напряженное молчание и ощущение, что фильм рождается прямо на глазах у зрителей.
- Показ состоится 28 июня (это воскресенье) в 21:30 в джаз-клубе «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10).
- Билеты по 1150 рублей продаются на сайте клуба: https://dk41.ru/z001
- Возрастное ограничение фильма — 16+.