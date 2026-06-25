«Два часа до долгожданного пистолетика — лимит 20 литров»: зеленоградцы стоят в длинных очередях за бензином, а заправка превратилась в лотерею 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде и вокруг него разрастается топливный кризис. Топливо не исчезло полностью: где-то оно есть, где-то уже закончилось, куда-то его подвозят, а на отдельных АЗС остаются только отдельные виды топлива.

Но для водителей обычная заправка превратилась в лотерею: люди проверяют чаты, едут по подсказкам соседей и всё равно могут приехать к пустой колонке или в длинную очередь.

В чатах «Зеленоград.ру» читатели третий день обмениваются оперативной информацией: где есть 92-й, где 95-й, где дизель, где наливают в канистры и сколько машин стоит перед колонками.

Но такая карта быстро устаревает: пока один пишет, что заправился почти без очереди, на той же точке топливо уже может закончиться — или наоборот, его подвезут, но за ним сразу выстроится очередь.

Самые заметные очереди читатели сегодня и накануне видели у крупных сетевых АЗС. Про Лукойл на Кутузовском шоссе пишут, что бензин есть, цены нормальные, но очередь «жесть» — по одной из оценок, около 800 метров. На Роснефти у «Штыков» утром ждали 20-30 минут, бензин был, 40-50 литров заливали без проблем. На Роснефти напротив МЖК сегодня насчитали около 20 машин в очереди.

На других точках ситуация хуже. Читатели сообщали, что на Лукойле, Teboil и Газпромнефти на Восточке бензина не было. На Нефтьмагистрали в Чёрной Грязи, по одним сообщениям, был только газ, по другим — 95-й. На Татнефти в 23-м районе — только дизель. Зато на Татнефти в районе Елино были 95-й и дизель с небольшой очередью, а Роснефть на Ленинградке у Чёрной Грязи называли рабочей точкой, но тоже с очередью.

Отдельная история — ограничения на отпуск топлива. На Teboil на Ленинградке читателю сказали, что «по округе» ввели норматив 20 литров. По его словам, ограничение выставлено прямо на колонке — больше не льётся. На других АЗС фигурируют лимиты 30 или 50 литров. На Роснефти на Панфиловском сегодня сообщали о лимите 50 литров, а запрет заливать топливо в канистры, по сообщениям читателей, действует почти везде.

Такие ограничения, вероятно, вводят, чтобы бензина хватило большему числу водителей. Но эффект неоднозначный: если человеку нужно больше 20-30 литров, он может возвращаться на ту же заправку или ехать на другую. В итоге лимит может не сокращать очередь, а растягивать её.

Канистры стали отдельной болью. Одни читатели пишут, что в них сейчас не наливают. Другие рассказывают, что фактически это всё равно делают: например, на Роснефти на Ленинградке рядом с заправлявшейся читательницей человек лил бензин в канистры, стоявшие в «Газели» с тентом. Получается, формальный запрет есть, но на практике многое зависит от конкретной АЗС и сотрудника, который закроет глаза на нарушение.

Цены после резких движений последних дней, по итогам нашего мониторинга, почти перестали быть главным вопросом. Водителей сейчас больше волнует не стоимость литра, а сам факт наличия нужного топлива.

Самое неприятное в этой ситуации — отсутствие публичной реакции властей. В официальных каналах мэрии полная тишина — единственный косвенным признанием проблемы стала временная отмена пропусков для бензовозов. Сколько продлится эта мера, не сообщают, что только увеличивает неопределенность.

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Метки:
азс, топливо
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