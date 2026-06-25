В чатах «Зеленоград.ру» читатели третий день обмениваются оперативной информацией: где есть 92-й, где 95-й, где дизель, где наливают в канистры и сколько машин стоит перед колонками.



Но такая карта быстро устаревает: пока один пишет, что заправился почти без очереди, на той же точке топливо уже может закончиться — или наоборот, его подвезут, но за ним сразу выстроится очередь.



Самые заметные очереди читатели сегодня и накануне видели у крупных сетевых АЗС. Про Лукойл на Кутузовском шоссе пишут, что бензин есть, цены нормальные, но очередь «жесть» — по одной из оценок, около 800 метров. На Роснефти у «Штыков» утром ждали 20-30 минут, бензин был, 40-50 литров заливали без проблем. На Роснефти напротив МЖК сегодня насчитали около 20 машин в очереди.



На других точках ситуация хуже. Читатели сообщали, что на Лукойле, Teboil и Газпромнефти на Восточке бензина не было. На Нефтьмагистрали в Чёрной Грязи, по одним сообщениям, был только газ, по другим — 95-й. На Татнефти в 23-м районе — только дизель. Зато на Татнефти в районе Елино были 95-й и дизель с небольшой очередью, а Роснефть на Ленинградке у Чёрной Грязи называли рабочей точкой, но тоже с очередью.



Отдельная история — ограничения на отпуск топлива. На Teboil на Ленинградке читателю сказали, что «по округе» ввели норматив 20 литров. По его словам, ограничение выставлено прямо на колонке — больше не льётся. На других АЗС фигурируют лимиты 30 или 50 литров. На Роснефти на Панфиловском сегодня сообщали о лимите 50 литров, а запрет заливать топливо в канистры, по сообщениям читателей, действует почти везде.



Такие ограничения, вероятно, вводят, чтобы бензина хватило большему числу водителей. Но эффект неоднозначный: если человеку нужно больше 20-30 литров, он может возвращаться на ту же заправку или ехать на другую. В итоге лимит может не сокращать очередь, а растягивать её.



Канистры стали отдельной болью. Одни читатели пишут, что в них сейчас не наливают. Другие рассказывают, что фактически это всё равно делают: например, на Роснефти на Ленинградке рядом с заправлявшейся читательницей человек лил бензин в канистры, стоявшие в «Газели» с тентом. Получается, формальный запрет есть, но на практике многое зависит от конкретной АЗС и сотрудника, который закроет глаза на нарушение.



Цены после резких движений последних дней, по итогам нашего мониторинга, почти перестали быть главным вопросом. Водителей сейчас больше волнует не стоимость литра, а сам факт наличия нужного топлива.



Самое неприятное в этой ситуации — отсутствие публичной реакции властей. В официальных каналах мэрии полная тишина — единственный косвенным признанием проблемы стала временная отмена пропусков для бензовозов. Сколько продлится эта мера, не сообщают, что только увеличивает неопределенность.