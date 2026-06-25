Пять дней в неделю, пять часов в день

«Звонница» — маленькая православная школа в 4-м микрорайоне: в этом году одиннадцатый класс окончили только двое. Одноклассник Василия собирается поступать на архитектурный факультет, история ему была не нужна — так что Василий готовился и сдавал один.

Целенаправленно заниматься начал в январе, за полгода до экзамена: пять-шесть дней в неделю, три-пять часов в день, часть времени — теория, остальное — практика.

До этого специально не занимался: историей увлёкся ещё в детстве, в десятом классе просто читал и интересовался. ОГЭ по истории сдал на пятёрку практически без подготовки. Тем, у кого такой базы нет, советует заниматься с репетитором — особенно если история не была любимым предметом.

Самыми сложными темами оказались всемирная история и культура. Первый блок — из-за объёма: программа охватывает период от Древнего Египта до конца XX века, на экзамене попался вопрос про рабочий класс во Франции в 1930-х. Культура сложна из-за разнообразия: нужно знать не только автора и дату, но и детали — историю создания, контекст. Один из вопросов был про «Служебный роман».