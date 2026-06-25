Василий Ильин из православной школы «Звонница» набрал 100 баллов по истории. В этом году он был единственным выпускником школы, который сдавал историю, — и заодно первым стобалльником за всю её историю.
Сам он объясняет результат просто: полгода плотной подготовки и живой интерес к предмету, который появился задолго до экзамена.
«Звонница» — маленькая православная школа в 4-м микрорайоне: в этом году одиннадцатый класс окончили только двое. Одноклассник Василия собирается поступать на архитектурный факультет, история ему была не нужна — так что Василий готовился и сдавал один.
Целенаправленно заниматься начал в январе, за полгода до экзамена: пять-шесть дней в неделю, три-пять часов в день, часть времени — теория, остальное — практика.
До этого специально не занимался: историей увлёкся ещё в детстве, в десятом классе просто читал и интересовался. ОГЭ по истории сдал на пятёрку практически без подготовки. Тем, у кого такой базы нет, советует заниматься с репетитором — особенно если история не была любимым предметом.
Самыми сложными темами оказались всемирная история и культура. Первый блок — из-за объёма: программа охватывает период от Древнего Египта до конца XX века, на экзамене попался вопрос про рабочий класс во Франции в 1930-х. Культура сложна из-за разнообразия: нужно знать не только автора и дату, но и детали — историю создания, контекст. Один из вопросов был про «Служебный роман».
Василий вырос в семье, где книги и история — часть повседневной жизни. Папа — священник, мама — педагог, сестра окончила филфак МГУ, обе бабушки тоже педагоги и филологи. «У меня такой, более гуманитарный склад ума», — делится он.
Василий считает историю одним из важнейших школьных предметов: по его мнению, она должна быть обязательной для всех школьников — наравне с родным языком и математикой, вне зависимости от профиля.
Василий показал отличный результат и по русскому языку — экзамен сдал на 91 балл. Планирует поступать на филологическое направление — рассматривает РГГУ, МГУ и Институт Пушкина.
Окончательное решение будет зависеть от результата по литературе, которую он сдавал в резервный день: «Там очень большая разбалловка — самая дурацкая среди всех экзаменов», — говорит он.