«Историю нужно сдавать всем»: как выпускник зеленоградской православной школы сдал ЕГЭ на 100 баллов 25.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Василий Ильин из православной школы «Звонница» набрал 100 баллов по истории. В этом году он был единственным выпускником школы, который сдавал историю, — и заодно первым стобалльником за всю её историю.

Сам он объясняет результат просто: полгода плотной подготовки и живой интерес к предмету, который появился задолго до экзамена.

Пять дней в неделю, пять часов в день

«Звонница» — маленькая православная школа в 4-м микрорайоне: в этом году одиннадцатый класс окончили только двое. Одноклассник Василия собирается поступать на архитектурный факультет, история ему была не нужна — так что Василий готовился и сдавал один.

Целенаправленно заниматься начал в январе, за полгода до экзамена: пять-шесть дней в неделю, три-пять часов в день, часть времени — теория, остальное — практика.

До этого специально не занимался: историей увлёкся ещё в детстве, в десятом классе просто читал и интересовался. ОГЭ по истории сдал на пятёрку практически без подготовки. Тем, у кого такой базы нет, советует заниматься с репетитором — особенно если история не была любимым предметом.

Самыми сложными темами оказались всемирная история и культура. Первый блок — из-за объёма: программа охватывает период от Древнего Египта до конца XX века, на экзамене попался вопрос про рабочий класс во Франции в 1930-х. Культура сложна из-за разнообразия: нужно знать не только автора и дату, но и детали — историю создания, контекст. Один из вопросов был про «Служебный роман».

Почему выбрал историю

Василий вырос в семье, где книги и история — часть повседневной жизни. Папа — священник, мама — педагог, сестра окончила филфак МГУ, обе бабушки тоже педагоги и филологи. «У меня такой, более гуманитарный склад ума», — делится он.

Василий считает историю одним из важнейших школьных предметов: по его мнению, она должна быть обязательной для всех школьников — наравне с родным языком и математикой, вне зависимости от профиля.

Что дальше

Василий показал отличный результат и по русскому языку — экзамен сдал на 91 балл. Планирует поступать на филологическое направление — рассматривает РГГУ, МГУ и Институт Пушкина.

Окончательное решение будет зависеть от результата по литературе, которую он сдавал в резервный день: «Там очень большая разбалловка — самая дурацкая среди всех экзаменов», — говорит он.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
егэ, подготовка к егэ и огэ
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
«Пиццерия — штука капризная, требует внимания, как второй младенец»: владельцы кафе в 17-м микрорайоне продали бизнес перед рождением ребёнка Новости
Интерактивы выходного дня в детском парке «Лунный кот» — шахматный турнир большими фигурами, фокусы и дискотека с «настоящим» космонавтом Новости
Как в старом кино — немой ретро-триллер «Руки Орлака» в сопровождении пианиста-виртуоза увидят и услышат гости джаз-клуба «ДК41» 28 июня Новости
«Два часа до долгожданного пистолетика — лимит 20 литров»: зеленоградцы стоят в длинных очередях за бензином, а заправка превратилась в лотерею Новости
Летние каникулы в городе? Приходите лепить! Реклама
Жалобы участников СВО из области будут рассматривать в два раза быстрее Новости
«Историю нужно сдавать всем»: как выпускник зеленоградской православной школы сдал ЕГЭ на 100 баллов Новости
Горячую воду должны включить с 26 июня в домах 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 и 23 микрорайонов Новости
В этот день 52 года назад, 24 июня 1974 года, на искусственном кургане возле нашего города открыли обелиск — сомкнутые «Штыки» Новости
Бесплатно освоить йогу поможет опытный инструктор — вечером 25 июня в Парке Победы Новости
Непроходимые настилы и окопы под бордюры — ремонт Берёзовой аллеи дошёл до дворов Новости
Подарочные сертификаты в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Мюзикл «Служебный роман» по легендарному кинофильму покажут 9 декабря в КЦ «Зеленоград» — в продаже появились билеты от 2500 рублей Новости
Прокат самокатов в Андреевке и Голубом снова разрешили. Впрочем, запрет и так не работал Новости
День молодежи — 27 июня на площади Юности организуют фотосессию с ростовой куклой и спортивные интерактивы: можно освоить необычный вид тенниса Новости
Подростков приглашают поиграть в «Мафию» — каждую пятницу в июле и августе у Школьного озера Новости
Выпускницам: маникюр и педикюр со скидкой 15% Реклама
Бензовозам упростили доставку топлива на московские АЗС Новости
Остановлен капитальный ремонт школы 719 из-за многочисленных нарушений Новости
Облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Кем мы стали, когда выросли. Выпускники МИЭТа — абитуриентам 2026 Реклама
Число стобалльников по химии в Зеленограде выросло почти втрое Новости
Владельцы гаражей, сносимых из-за строительства высокоскоростной магистрали, подали иски о размере компенсации Новости
Каникулы с пользой — 25 июня в Менделеево прочтут бесплатную лекцию о тайнах Московского Кремля, приглашают слушателей от шести лет Новости
«Светлая сказка для взрослых» — так называют спектакль «Дорогая Памела», который исполнят известные актеры 3 января в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты с промокодом Новости
Колледж МГПУ прекратил обучение учителей начальных классов в Зеленограде. Будущим студентам придётся ездить в Москву Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру