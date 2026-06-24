Московские власти впервые приняли заметную антикризисную меру, связанную с поставками топлива: бензовозам временно сняли пропускной режим. Прямо о дефиците мэрия не говорит, но решение принято по просьбе сетей АЗС московского региона.

Обычно грузовикам тяжелее 3,5 тонны для движения по Москве нужен специальный пропуск, но теперь водителям бензовозов временно не нужно оформлять такие пропуска. Штрафы за отсутствие пропуска выписывать не будут.

Официальная причина — «обеспечение бесперебойной поставки топлива на АЗС». То есть власти, не признавая официально проблемы на АЗС, вводят меру, которая упрощает логистику.

На следующий день после атаки беспилотников на Московский нефтеперерабатывающий завод в мэрии говорили, что поставки нефтепродуктов в город и работа всех АЗС идут штатно. Однако читатели «Зеленоград.ру» всё чаще сообщают об отсутствии определённого вида топлива на конкретных заправках, о больших очередях или об ограничениях на объём.

На федеральном уровне ситуацию на топливном рынке уже называют «непростой, но контролируемой». В правительстве говорят, что власти решают вопросы с логистикой и контролируют поставки топлива на АЗС.

Если вы сегодня пытались заправиться в Зеленограде или рядом с ним, расскажите, чем это закончилось: какая это была АЗС, во сколько вы туда приехали, какое топливо было нужно, получилось ли заправиться, были ли очереди или лимиты по литрам.