Владельцев просили освободить гаражные боксы, кладовые и подвалы до начала апреля, но некоторых не устроила сумма компенсации за гаражи, и они подали иски в суд. Пока эту часть здания разбирать нельзя, рассказал прораб корреспонденту «Зеленоград.ру».

Сейчас снос продолжается только там, где это возможно. Спорную часть здания оставили на месте.