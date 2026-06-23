Владельцы гаражей, сносимых из-за строительства высокоскоростной магистрали, подали иски о размере компенсации 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Сносят трёхэтажное здание на Новокрюковской улице, 3 — одну из очередей ГСК «Комета». Комплекс попал в зону строительства железнодорожных путей для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Владельцев просили освободить гаражные боксы, кладовые и подвалы до начала апреля, но некоторых не устроила сумма компенсации за гаражи, и они подали иски в суд. Пока эту часть здания разбирать нельзя, рассказал прораб корреспонденту «Зеленоград.ру».

Сейчас снос продолжается только там, где это возможно. Спорную часть здания оставили на месте.

«За эти деньги такой гараж уже не купишь»

Корреспондент «Зеленоград.ру» поговорил на месте с одним из владельцев гаража, Андреем. Компенсацию он уже получил, но не считает её адекватной.

Гараж на Новокрюковской Андрей купил в 2018 году и считает, что сейчас за выплаченную сумму похожий гараж уже не найти. По его мнению, компенсация скорее устроила тех, кому гараж не был особо нужен, тем более что продать гараж перед сносом было бы сложно.

«Гаражи тут разные, и суммы у всех разные. Была ставка за квадратный метр, плюс надбавки за утепление и другие параметры. Но купить новый за эти деньги не удастся. Я вложу средства в строительство на своём участке», — рассказал Андрей.

Если вы владелец гаража на Новокрюковской улице, 3, вас не устроила компенсация и вы подавали в суд, напишите в редакцию.

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Метки:
гаражи
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