На заправках «Нефтьмагистрали» после прилета беспилотников в Московский нефтеперерабатывающий завод оказались самые высокие цены на топливо. После этого сеть начала проверять Федеральная антимонопольная служба.

В самой сети высокие цены объяснили тем, что топливо теперь приходится везти из Белоруссии. «Крутимся как можем. Было бы лучше, если бы мы просто закрылись?».

Впрочем, в последнее время вопрос уже не столько в высоких ценах, сколько в наличии топлива. Зеленоградцы сообщают, что чаще стали сталкиваться с ситуацией, когда на АЗС нет нужного топлива или за ним приходится стоять в очереди.