Заправки «Нефтьмагистраль» уронили цены на топливо 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Бензин АИ-92, АИ-95 (обычный и премиум) и дизель подешевели сразу на 15 рублей за литр; АИ-100 — на девять рублей.

Теперь на заправках «Нефтьмагистраль» вокруг Зеленограда цены такие:

  • АИ-92 — 70,99

  • АИ-95 — 79,99

  • АИ-95 Premium — 82,99

  • ДТ — 84,99

  • АИ-100 — 99,99

На заправках «Нефтьмагистрали» после прилета беспилотников в Московский нефтеперерабатывающий завод оказались самые высокие цены на топливо. После этого сеть начала проверять Федеральная антимонопольная служба.

В самой сети высокие цены объяснили тем, что топливо теперь приходится везти из Белоруссии. «Крутимся как можем. Было бы лучше, если бы мы просто закрылись?».

Впрочем, в последнее время вопрос уже не столько в высоких ценах, сколько в наличии топлива. Зеленоградцы сообщают, что чаще стали сталкиваться с ситуацией, когда на АЗС нет нужного топлива или за ним приходится стоять в очереди.

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