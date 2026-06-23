Бензин АИ-92, АИ-95 (обычный и премиум) и дизель подешевели сразу на 15 рублей за литр; АИ-100 — на девять рублей.
Теперь на заправках «Нефтьмагистраль» вокруг Зеленограда цены такие:
АИ-92 — 70,99
АИ-95 — 79,99
АИ-95 Premium — 82,99
ДТ — 84,99
АИ-100 — 99,99
На заправках «Нефтьмагистрали» после прилета беспилотников в Московский нефтеперерабатывающий завод оказались самые высокие цены на топливо. После этого сеть начала проверять Федеральная антимонопольная служба.
В самой сети высокие цены объяснили тем, что топливо теперь приходится везти из Белоруссии. «Крутимся как можем. Было бы лучше, если бы мы просто закрылись?».
Впрочем, в последнее время вопрос уже не столько в высоких ценах, сколько в наличии топлива. Зеленоградцы сообщают, что чаще стали сталкиваться с ситуацией, когда на АЗС нет нужного топлива или за ним приходится стоять в очереди.