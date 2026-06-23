Краеведческая лекция пройдет в ДК «Метролог» в 11:00. Вход свободный.
В анонсе нет акцента на том, что выступление разработано специально для детей школьного возраста, но обещание удивительных фактов, не всем известных легенд и исторических тайн подсказывает, что лекция может быть интересна детям.
Кроме того, расширить знания про историю родного края — всегда полезно: информация может пригодиться в общении и школе, на олимпиадах и конкурсах.
25 июня (четверг) 11:00 — «Московский Кремль: тайны подземелья» (6+)
Что скрывают подземные ходы и сооружения Кремля? Какие тайны хранят стены, уходящие глубже земли? На встрече поговорят о загадках прошлого, интересных фактах и легендах, которые до сих пор будоражат воображение современников.
Приглашают всех, кто любит историю и хочет заглянуть «за пределы привычного» — туда, где начинается настоящая «кремлевская» тайна.
Если ваш старшеклассник по-настоящему увлечен историей, можно вместе сходить на еще одну лекцию — одного ребенка могут не пустить (возраст слушателей — 18+).
24 июня (среда) 18:30 — «Из Москвы в Петербург: история главной дороги империи» (18+)
Лекция посвящена легендарному почтовому тракту, однажды связавшему две столицы.
Что узнают слушатели:
— с чего началась история этой великой дороги в 1714 году, на века соединившей сердце России с ее «окном в Европу»
— как прокладывался первый почтовый тракт и с какими трудностями сталкивались строители и гонцы
— о роли ямской гоньбы в жизни нашего края и всей страны
— о том, как дорога меняла жизнь придорожных деревень, городов и станций
— о судьбах тех, кто ежедневно преодолевал сотни верст, доставляя важнейшую государственную корреспонденцию
Адрес ДК «Метролог»: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-495-546-24-54.