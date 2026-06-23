Каникулы с пользой — 25 июня в Менделеево прочтут бесплатную лекцию о тайнах Московского Кремля, приглашают слушателей от шести лет 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Краеведческая лекция пройдет в ДК «Метролог» в 11:00. Вход свободный.

В анонсе нет акцента на том, что выступление разработано специально для детей школьного возраста, но обещание удивительных фактов, не всем известных легенд и исторических тайн подсказывает, что лекция может быть интересна детям.

Кроме того, расширить знания про историю родного края — всегда полезно: информация может пригодиться в общении и школе, на олимпиадах и конкурсах.

25 июня (четверг) 11:00 — «Московский Кремль: тайны подземелья» (6+)

Что скрывают подземные ходы и сооружения Кремля? Какие тайны хранят стены, уходящие глубже земли? На встрече поговорят о загадках прошлого, интересных фактах и легендах, которые до сих пор будоражат воображение современников.

Приглашают всех, кто любит историю и хочет заглянуть «за пределы привычного» — туда, где начинается настоящая «кремлевская» тайна.

Если ваш старшеклассник по-настоящему увлечен историей, можно вместе сходить на еще одну лекцию — одного ребенка могут не пустить (возраст слушателей — 18+).

24 июня (среда) 18:30 — «Из Москвы в Петербург: история главной дороги империи» (18+)

Лекция посвящена легендарному почтовому тракту, однажды связавшему две столицы.

Что узнают слушатели:

— с чего началась история этой великой дороги в 1714 году, на века соединившей сердце России с ее «окном в Европу»

— как прокладывался первый почтовый тракт и с какими трудностями сталкивались строители и гонцы

— о роли ямской гоньбы в жизни нашего края и всей страны

— о том, как дорога меняла жизнь придорожных деревень, городов и станций

— о судьбах тех, кто ежедневно преодолевал сотни верст, доставляя важнейшую государственную корреспонденцию

Адрес ДК «Метролог»: городской округ Солнечногорск, поселок городского типа Менделеево, улица Куйбышева, дом 11

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-495-546-24-54.

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