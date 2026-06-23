Краеведческая лекция пройдет в ДК «Метролог» в 11:00. Вход свободный.

В анонсе нет акцента на том, что выступление разработано специально для детей школьного возраста, но обещание удивительных фактов, не всем известных легенд и исторических тайн подсказывает, что лекция может быть интересна детям.

Кроме того, расширить знания про историю родного края — всегда полезно: информация может пригодиться в общении и школе, на олимпиадах и конкурсах.

25 июня (четверг) 11:00 — «Московский Кремль: тайны подземелья» (6+)

Что скрывают подземные ходы и сооружения Кремля? Какие тайны хранят стены, уходящие глубже земли? На встрече поговорят о загадках прошлого, интересных фактах и легендах, которые до сих пор будоражат воображение современников.