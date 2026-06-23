«Светлая сказка для взрослых» — так называют спектакль «Дорогая Памела», который исполнят известные актеры 3 января в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты с промокодом 23.06.2026 ZELENOGRAD.RU

«Дорогая Памела» — лирическая комедия о доброте и милосердии, которые оказываются сильнее глубокого расчета и цинизма.

В спектакле сыграет Ольга Будина — одна из самых узнаваемых российских актрис и лауреат Государственной премии РФ. Ее коллеги по сцене — Андрей Грачев, Иван Стебунов, Илья Соколовский и Анна Стурова.

Да, событие — еще совсем не скоро, но сейчас билеты только появились в продаже, есть места от 1 000 рублей и действует промокод: минус 15% по слову «МИЭТ». Будет ли актуальна скидка в начале нового сезона — пока непонятно.

Подробности и билеты

Спектакль поставлен по пьесе Джона Патрика «Как пришить старушку», известной в русском переводе Григория Горина.

В центре сюжета — пожилая Памела Кронки, одинокая, бедная, но по-настоящему открытая миру женщина, к которой попадают люди с недобрыми намерениями: они рассчитывают воспользоваться ее доверчивостью и устроить аферу.

Однако история постепенно меняет направление. Это пьеса о доверии, милосердии, человеческом достоинстве и способности видеть в других не только их поступки, но и возможность измениться.

«Дорогую Памелу» часто характеризуют как светлую «сказку для взрослых»: в ней есть комедийная интрига и почти криминальная завязка, но главный смысл не в разоблачении, а в надежде — в том, что даже случайная встреча может вернуть человеку совесть, тепло и желание жить иначе.

Андрей Грачев, Иван Стебунов, Ольга Будина, Илья Соколовский и Анна Стурова — актеры разных поколений, объединяющие театральную школу и заметный опыт в кино и сериалах: Грачев окончил ГИТИС и известен по детективной линейке «Женская версия», Стебунов — актер театра и кино, связанный с «Современником» и большим экраном, Будина — исполнительница ролей в популярных кинолентах «Граница. Таежный роман» и «Идиот», Соколовский работал в театре и снимался в проектах вроде «Бумера», «Завода» и «Страстей по Чапаю», а Стурова — выпускница Театрального института имени Щукина и яркая актриса театра и кино.

Спектакль покажут 3 января 2027 года (это воскресенье) в 17:00 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2).

Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом, возрастная маркировка — 14+.

Билеты стоимостью от 1000 до 3000 рублей: https://dkmiet.ru/pamela.

*Организаторы предлагают воспользоваться скидкой 15% по промокоду «МИЭТ».

Телефоны учреждения: 8-499-710-90-61 и 8-495-409-07-00.

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Метки:
миэт, афиша
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