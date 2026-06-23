В четверг зеленоградская группа «Все? Еще!» исполнит популярные рок-композиции — отечественные и зарубежные.
Начало в 18:00, продолжительность — 1 час.
Концерт пройдет на открытой сцене. По прогнозу, в четверг вечером — солнечная и прохладная погода (температура до +16).
Возрастное ограничение — 6+.
Вход свободный.
Летом в рамках проекта «Музыкальные четверги» запланированы концерты на сцене Озеропарка каждый четверг в 18:00 — но лучше ориентироваться на актуальную погоду и отслеживать группу «Культура Зеленограда» ВКонтакте: https://vk.com/zelkultura.
Мероприятие пройдет в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.
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