В субботу в 13:00 читателей старше 6 лет приглашают в литературный шатер у Школьного озера. Зеленоградский автор Ирина Алымова расскажет о книге «Сеул: в погоне за пятихвостой лисой», а сотрудники библиотеки проведут тематические мастер-классы. Вход свободный.
Гости узнают про культуру и мифологию Китая, Японии и Южной Кореи, увидят оригинальные сувениры из этих стран, а также национальный костюм — ханбок, привезенный из Сеула. Желающие смогут сфотографироваться с большими игрушками Тоторо и Котобуса из студии Хаяо Миядзаки и веерами из разных стран.
На мастер-классе нарисуют восточного дракона и сделают волшебную лисичку из бумаги.
По прогнозу, днем в субботу тепло (до +21), переменная облачность и небольшой дождь. Встреча пройдет в просторном крытом шатре, оборудованном для проведения мероприятий и отдыха.
Что увидят гости встречи:
вееры из Китая, Японии и Кореи
игрушки из студии Миядзаки в Токио
ханбок, национальный корейский костюм для девочки
книги из Японии и Кореи
японскую куклу Кокэси и глиняные фигурки лисичек Инари
фигурку кота-талисмана Манэки-нэко
разные сувениры из стран Восточной Азии
книгу писательницы про Сеул (а также услышат фрагменты истории)
История книги «Сеул: в погоне за пятихвостой лисой» сложилась из образов современной девочки из русского города, мифологии Кореи, волшебного представителя корейской поп-культуры, знаменитых улочек и памятников, а также легендарной уличной еды Сеула. Помимо «путешествия» в Корею, в истории заложена главная мысль — ценность дружбы и семьи, доброта и безусловная любовь бабушек, а также взаимовыручка и единство сестер даже с разными интересами.
Краткий сюжет:
«Поссорившись с сестрой и нечаянно заключив магический договор с пятихвостой лисой, Майя оказывается в Сеуле. Девочка, которая в восторге от культуры Южной Кореи, рано радуется — Майю не замечают люди, она оказалась в мире духов! Теперь ей нужно вернуться домой, догнав кумихо и разгадав ее хитрость. Майя встретится с белым лисом-оборотнем, гоблином-домовым, женщиной-медведицей, водяным львом, императорским драконом и другими персонажами корейской мифологии! Читатели вместе с героиней побывают в знаковых местах Сеула. Герои мифов и легенд, удивительный мир Южной Кореи и новые друзья — это прекрасно! Только вот если Майя не справится, она превратится в Белую птицу и никогда не вернется в мир людей! А время на поиски кумихо уже на исходе».
Ирина Алымова — детский писатель и поэт из Зеленограда, автор 25 книг для детей и подростков с общим тиражом более 150 000 экземпляров, победитель и финалист международных и национальных литературных премий и конкурсов. Сайт писательницы: https://irina-alymova.tilda.ws/.
Мероприятие пройдет 27 июня (в субботу) в 13:00 в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
Возрастное ограничение — 6+. Продолжительность — 1,5 часа.
Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.
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