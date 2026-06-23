Гости узнают про культуру и мифологию Китая, Японии и Южной Кореи, увидят оригинальные сувениры из этих стран, а также национальный костюм — ханбок, привезенный из Сеула. Желающие смогут сфотографироваться с большими игрушками Тоторо и Котобуса из студии Хаяо Миядзаки и веерами из разных стран.

На мастер-классе нарисуют восточного дракона и сделают волшебную лисичку из бумаги.

По прогнозу, днем в субботу тепло (до +21), переменная облачность и небольшой дождь. Встреча пройдет в просторном крытом шатре, оборудованном для проведения мероприятий и отдыха.

Что увидят гости встречи:

вееры из Китая, Японии и Кореи

игрушки из студии Миядзаки в Токио

ханбок, национальный корейский костюм для девочки

книги из Японии и Кореи

японскую куклу Кокэси и глиняные фигурки лисичек Инари

фигурку кота-талисмана Манэки-нэко

разные сувениры из стран Восточной Азии

книгу писательницы про Сеул (а также услышат фрагменты истории)

История книги «Сеул: в погоне за пятихвостой лисой» сложилась из образов современной девочки из русского города, мифологии Кореи, волшебного представителя корейской поп-культуры, знаменитых улочек и памятников, а также легендарной уличной еды Сеула. Помимо «путешествия» в Корею, в истории заложена главная мысль — ценность дружбы и семьи, доброта и безусловная любовь бабушек, а также взаимовыручка и единство сестер даже с разными интересами.