Департамент образования напомнил школам, что те не вправе отказывать девятикласснику в зачислении в 10-й класс, если он набрал проходной балл по результатам ОГЭ.

Никаких дополнительных испытаний или конкурсов — только оценки за экзамен. При этом оценки можно улучшить, если ученик получил «3» или «4».

Как попасть в 10-й класс

Для перехода нужно сдать четыре экзамена: русский язык и математику как обязательные, ещё два — по выбору. Проходной балл каждая школа устанавливает самостоятельно — в диапазоне от 3 до 3,75 по среднему баллу экзаменов.

Это единственный критерий для тех, кто продолжает учёбу в той же школе. Никаких собеседований, портфолио или других условий добавлять нельзя.

Пересдача: ещё есть время

Тем, кто хочет улучшить результат, департамент образования разрешил пройти пересдачу в формате диагностики ОГЭ — её результаты школа обязана учесть при зачислении в 10-й класс. Можно пройти её один раз по двум предметам или дважды по одному.

Регистрация на диагностику по математике открыта до 25 июня, по остальным предметам — до 27 июня, диагностики пройдут до 15 июля. Запись на сайте: cnd.mcko.ru/diagnostic_requests/new. Информация о времени и месте придёт на электронную почту и в личный кабинет на mos.ru.

Двоечников вдвое меньше — почему?

Департамент рапортует, что число не сдавших ОГЭ по математике сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом. По русскому языку двоечников стало почти на 20% меньше. А отличников по обоим предметам заметно прибавилось.

Департамент объясняет это ростом мотивации к обучению и более осознанной подготовкой к сдаче экзаменов. Однако объяснение может быть и в собственной московской системе перевода баллов ОГЭ в итоговую пятибалльную оценку.

По ней тройка по математике начинается с 6 первичных баллов, по русскому языку — с 13. Федеральная рекомендация Рособрнадзора устанавливает более высокие пороги: по математике — не менее 8 баллов, причём как минимум два из них должны быть получены за задания по геометрии; по русскому языку — не менее 15 баллов.

Если у вас или ваших детей возникли сложности с зачислением в 10-й класс — несмотря на набранный проходной балл — напишите нам на news@zelenograd.ru или в комментариях.