Вечерний рейс организовали до танцевального ресторана «Вайб». Автобус ходит по пятницам и субботам в 22:00.
Перед поездкой нужно предварительно записаться по телефону 8-915-412-11-36 — количество мест ограничено. Место отправления сообщат при записи: точка сбора каждый раз меняется.
Ещё одна акция рассчитана на гостей, которые приезжают на такси. Если приехать до 23:00 и показать чек из Яндекса, на сумму поездки можно заказать любой напиток.
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