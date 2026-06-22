Вечерний рейс организовали до танцевального ресторана «Вайб». Автобус ходит по пятницам и субботам в 22:00.

Перед поездкой нужно предварительно записаться по телефону 8-915-412-11-36 — количество мест ограничено. Место отправления сообщат при записи: точка сбора каждый раз меняется.

Ещё одна акция рассчитана на гостей, которые приезжают на такси. Если приехать до 23:00 и показать чек из Яндекса, на сумму поездки можно заказать любой напиток.