22 июня в 4:00 у братского захоронения в деревне Каменка и в парке Победы возле бюста маршала Рокоссовского зажгли свечи в память о начале Великой Отечественной войны.
В это время многие зеленоградцы тоже не спали в своих домах, разбуженных звуками взрывов: это сбивали беспилотники, летевшие на Москву.
Участники акции в День памяти и скорби «вновь встретили рассвет, который 85 лет назад стал самым страшным в истории нашей страны», и пришли сказать: «мы помним», — написали организаторы.
«Вахта памяти» на аллее в Каменке началась со «Священной войны» и внесения Знамени Победы. К братской могиле пришли взрослые и дети. Священник прочитал молитву по погибшим воинам, после этого участники почтили их память минутой молчания.
Ещё одна акция прошла в парке Победы. Туда пришли студенты МИЭТ, активисты и ветераны. К памятнику возложили цветы, зажгли лампады и почтили память погибших минутой молчания. Из лампад выложили изображение летящего журавля — символа тех, кто ушёл на войну и не вернулся.