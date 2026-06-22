В это время многие зеленоградцы тоже не спали в своих домах, разбуженных звуками взрывов: это сбивали беспилотники, летевшие на Москву.

Участники акции в День памяти и скорби «вновь встретили рассвет, который 85 лет назад стал самым страшным в истории нашей страны», и пришли сказать: «мы помним», — написали организаторы.