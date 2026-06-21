Штрафы за парковку на газонах и грузовики во дворах повысили в Подмосковье 21.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Поправки к областному административному кодексу приняла Мособлдума. Новые нормы должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Для граждан минимальный штраф вырос с 1 до 3 тысяч рублей. Раньше санкции различались: за участки с зелёными насаждениями — от 1 до 5 тысяч рублей, за газоны и цветники — 5 тысяч рублей. Теперь эти нарушения объединили: по новой норме штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Основное повышение для организаций: для должностных лиц штраф он увеличивается до 20-50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 50-100 тысяч рублей.

Лучше не ориентироваться на привычку «тут все ставят». Если место выглядит как высохшая земля без растительности, это всё риск.

Ещё одно изменение касается грузовиков во дворах и внутриквартальных проездах. За размещение грузового транспорта вне случаев погрузки и разгрузки штраф для граждан составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 20-50 тысяч рублей.

Отдельно уточнили ответственность за парковку у контейнерных площадок. Штраф возможен, если машина мешает мусоровозу загрузить контейнеры с мусором.

В Москве, а значит и в Зеленограде, суммы другие. За парковку на газоне физлицу грозит штраф 5 тысяч рублей, юридическому лицу — 300 тысяч рублей.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, штраф, газоны, подмосковье
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