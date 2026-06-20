Новую линию метро, которую планируют тянуть к Красногорску, запустили в тестовом режиме 20.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На первом участке Рублёво-Архангельской линии метро прошёл технический пуск. Пассажиров обещают пустить в сентябре.

Первый участок включает пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Новых станций среди них три — «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». «Деловой центр» и «Шелепиха» уже работали раньше в составе Большой кольцевой линии.

Технический пуск — это ещё не открытие для пассажиров. На этом этапе проверяют тоннели, пути, оборудование, инженерные сети, автоматику, связь и системы станций. По участку уже пустили тестовый мотовоз. После испытаний метрополитен должен наладить системы на станциях и в тоннелях.

В будущем эту линию планируют тянуть за МКАД, в сторону Красногорска.

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Метки:
строительство, метрополитен, москва, красногорск
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