На первом участке Рублёво-Архангельской линии метро прошёл технический пуск. Пассажиров обещают пустить в сентябре.
Первый участок включает пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».
Новых станций среди них три — «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева». «Деловой центр» и «Шелепиха» уже работали раньше в составе Большой кольцевой линии.
Технический пуск — это ещё не открытие для пассажиров. На этом этапе проверяют тоннели, пути, оборудование, инженерные сети, автоматику, связь и системы станций. По участку уже пустили тестовый мотовоз. После испытаний метрополитен должен наладить системы на станциях и в тоннелях.
В будущем эту линию планируют тянуть за МКАД, в сторону Красногорска.