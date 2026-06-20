Технический пуск — это ещё не открытие для пассажиров. На этом этапе проверяют тоннели, пути, оборудование, инженерные сети, автоматику, связь и системы станций. По участку уже пустили тестовый мотовоз. После испытаний метрополитен должен наладить системы на станциях и в тоннелях.

В будущем эту линию планируют тянуть за МКАД, в сторону Красногорска.