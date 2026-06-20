История произошла на улице Радио. К инспекторам ДПС подъехала женщина и попросила о помощи. Она рассказала, что её четырёхлетний внук потерял сознание из-за высокой температуры. Вместе с отцом ребёнка они решили везти мальчика в больницу самостоятельно, но опасались, что не успеют быстро добраться до врачей.

Инспекторы Дмитрий Горай, Юрий Ковалев, Владимир Устинов и Александр Прохоров сразу организовали сопровождение автомобиля до больницы. Они включили спецсигналы и за несколько минут помогли семье быстро проехать через город.

Врачи стабилизировали состояние ребёнка, перевели мальчика в стационар для дальнейшего лечения. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Через несколько дней после выписки мальчик вместе с мамой и бабушкой пришёл в гости к инспекторам, чтобы лично сказать спасибо. В подарок полицейским он принёс рисунок. Для ребёнка провели небольшую экскурсию и разрешили посидеть на служебном мотоцикле.