Инспекторы ГАИ помогли спасти четырёхлетнего мальчика 20.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Ребёнка, потерявшего сознание из-за высокой температуры, удалось за несколько минут доставить в больницу благодаря помощи сотрудников зеленоградской Госавтоинспекции. После лечения мальчик вместе с семьёй пришёл поблагодарить полицейских и подарил им рисунок, который нарисовал сам.

История произошла на улице Радио. К инспекторам ДПС подъехала женщина и попросила о помощи. Она рассказала, что её четырёхлетний внук потерял сознание из-за высокой температуры. Вместе с отцом ребёнка они решили везти мальчика в больницу самостоятельно, но опасались, что не успеют быстро добраться до врачей.

Инспекторы Дмитрий Горай, Юрий Ковалев, Владимир Устинов и Александр Прохоров сразу организовали сопровождение автомобиля до больницы. Они включили спецсигналы и за несколько минут помогли семье быстро проехать через город.

Врачи стабилизировали состояние ребёнка, перевели мальчика в стационар для дальнейшего лечения. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Через несколько дней после выписки мальчик вместе с мамой и бабушкой пришёл в гости к инспекторам, чтобы лично сказать спасибо. В подарок полицейским он принёс рисунок. Для ребёнка провели небольшую экскурсию и разрешили посидеть на служебном мотоцикле.

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Метки:
дети, происшествия, гибдд, дпс, автоинспекция
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