Пленэрная практика входит в учебную программу всех групп — от подготовительных до четвёртых классов предпрофессиональной подготовки. Это дети примерно от 6 до 15 лет. У 1-4 классов пленэр занимает 28 учебных часов и обычно проходит до середины июня, рассказала преподаватель и замдиректора школы по учебной части Наталья Коваль.

Но пленэр — это не только Зеленоград. Преподаватели заранее планируют маршруты, и для учеников это часто ещё и поездки по другим красивым городам и местам. В этом году школьники открыли для себя Мышкин, второй год подряд ездили в Осташков, а недавно рисовали храмы Московского Кремля, Крутицкое подворье и Царицыно.

В Зеленограде самые живописные места для пленэров — Михайловские пруды, парк Победы и парк в 16-м микрорайоне. Но художники находят сюжеты и рядом со школой. «Красота — она рядом», — говорит Наталья Коваль.