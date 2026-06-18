Самые красивые места Зеленограда видно по художникам 18.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Летом на пленэры выходят не только взрослые мастера, но и ученики детской художественной школы.

В ДХШ №9 рассказали, что первая неделя лета уже принесла много этюдов из разных живописных уголков города. Рисовали даже самые юные воспитанники подготовительного отделения.

Пленэрная практика входит в учебную программу всех групп — от подготовительных до четвёртых классов предпрофессиональной подготовки. Это дети примерно от 6 до 15 лет. У 1-4 классов пленэр занимает 28 учебных часов и обычно проходит до середины июня, рассказала преподаватель и замдиректора школы по учебной части Наталья Коваль.

Но пленэр — это не только Зеленоград. Преподаватели заранее планируют маршруты, и для учеников это часто ещё и поездки по другим красивым городам и местам. В этом году школьники открыли для себя Мышкин, второй год подряд ездили в Осташков, а недавно рисовали храмы Московского Кремля, Крутицкое подворье и Царицыно.

В Зеленограде самые живописные места для пленэров — Михайловские пруды, парк Победы и парк в 16-м микрорайоне. Но художники находят сюжеты и рядом со школой. «Красота — она рядом», — говорит Наталья Коваль.

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Метки:
художественная школа
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